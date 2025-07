El presidente de la Federación de Atletismo carga contra el CSD por el recorte de ayudas

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha criticado al Consejo Superior de Deportes (CSD) por lo que define como un recorte ... de ayudas un año después de que su deporte regresara con los mejores resultados en París 2024 e igualara las medallas olímpicas de Barcelona 92 (dos oros, una plata y un bronce). «Llevo casi nueve años de presidente y nunca he reivindicado nada, pero pasamos momentos muy difíciles. Tengo que denunciar el escaso apoyo del CSD. Nos han reducido todas las subvenciones, la de CESA -campeonatos escolares-, la subvención ordinaria a la Federación, que es para los programas deportivos destinados a atletas, entrenadores y a la preparación, y por último, el Team España, donde veréis que somos una federación tremendamente castigada, con unos nuevos criterios que demuestran un desconocimiento profundo de lo que es el alto rendimiento y especialmente lo que es el atletismo», manifestó Chapado el pasado domingo.

También apuntó que la disminución de las ayudas suponen 50.000 euros menos para los campeonatos escolares, 100.000 menos de subvención ordinaria, y destacó que sólo habrá 243.000 para el Team España, menos de la mitad del más de medio millón recibido el año pasado. «No me des dinero para innovación y no me quites el que va a los deportistas. No nos quitéis el dinero de comer de los atletas, de los entrenadores y de su preparación y nos deis dinero para irnos de viaje a Benidorm. Estamos a favor de la innovación, pero lo primero es lo primero, y sin eso estamos dinamitando el futuro de la actividad nacional», exclamó Chapado.

En cambio, desde el CSD afirman que se han duplicado las ayudas directas que la Federación de Atletismo recibía en 2017 y que en 2024 fue «la segunda federación que más recursos recibió si se tienen en cuenta las ayudas directas, con 8.845.474 euros».