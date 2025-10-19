Zabala se abona al sufrimiento Llega con vida a la última jornada de la liguilla de cuartos del acotado tras un apurado triunfo ante Peña II en el frontón Beotibar de Tolosa

Javier Zabala sigue con vida en la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio y se jugará el pase a las semifinales en la última jornada contra Altuna III. El riojano se abonó al sufrimiento para superar a Peña II, que también cuenta con alguna opción a pesar de no haber estrenado su casillero de triunfos. El de Logroño completó ayer el pleno de Aspe en la máxima categoría del acotado en el frontón Beotibar de Tolosa en un duelo duro en el que ofreció su mejor versión cuando más lo necesitaba después de complicarse la vida.

El delantero azul volvió a mostrar un juego imprevisible. Fue capaz de lograr un dos paredes con la zurda desde el cuadro cuatro, a mandar fuera un saque de dos paredes que permitió entrar a su rival en el partido. Juega al límite y, en ocasiones, el precio que paga es muy elevado.

Peña II Tantos ganados: 9. Tantos perdidos: 7. Tantos de saque: 4. 20 - 22 Zabala Tantos ganados: 13. Tantos pedidos: 7. Tantos de saque 2 Tanteador: 0-2, 1-2, 1-5, 2-5, 2-7, 5-7, 5-10, 6-10, 6-13, 11-13, 11-16, 16-17, 18-17, 18-18, 18-21, 20-21, 20-22

Incidencias: 452 espectadores en el frontón Beotibar.

Peña II tuvo que estar más pendiente de defender en la primera fase de la contienda, pero consiguió agarrarse a ella por las facilidades que le dio su oponente. Comenzó con dos errores y como Zabala logró abrir muchos ángulos con la zurda le tocó correr de un lado a otro. Vio como el choque se le complicaba porque estuvo alejado de su mejor versión y del frontis y, aunque trató de dar un paso al frente para pasar a dominar le costó. Llegó a tener un 6-13 en contra después de que el riojano moviera la pelota con criterio.

Sin embargo, a Zabala se le empezó a complicar la situación después de mandar un gancho y una dejada fuera. El de Tolosa empezó a jugar más agresivo y redujo la desventaja a dos. Pero le faltó continuidad y vio como su rival se le volvía a marchar en el luminoso (11-16).

El choque se endureció y el guipuzcoano tuvo las ideas más claras en esta fase de la contienda, lo que le permitió colocarse por primera vez por delante en el marcador en el segundo descanso obligatorio. Parecía que llevaba la inercia suficiente para sacar la cabeza, pero el riojano supo sufrir y las cosas le salieron. Con cuatro tantos de bella factura se colocó a uno de la conclusión. Peña II tuvo que arriesgar y apretó a su rival, pero esta vez el logroñés mantuvo la cabeza fría para cerrar el encuentro tras otro tanto muy duro que resolvió con paciencia.