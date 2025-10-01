El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabier Rekalde juega con una pelota en el frontón de Dima. Juan Echeverría

Así es Xabier Rekalde, el nuevo pelotari vizcaíno que debutará con Aspe

Se define como un delantero «agresivo que mueve bien la pelota con las dos manos e intenta dar velocidad al juego»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:45

El pasado viernes cumplió 22 años y, aunque con un poco de retraso, Xabier Rekalde tendrá este domingo uno de sus regalos más especiales. El ... delantero de Dima dará el salto a profesionales de la mano de Aspe. Cumplirá el sueño de aquel pelotari que comenzó en el club Txumuluxueta de su localidad en alevines de segundo año y siempre ha creído que podía llegar. Lo hará en el Torneo del Cuatro y Medio de Serie B en La Catedral de la pelota, el Astelena de Eibar, contra un zaguero como Aldabe. Será un debut peculiar, sin padrino que le de la alternativa, pero le parece «bonito» hacerlo en un campeonato «porque le da más chispa al partido y tengo confianza en la distancia».

