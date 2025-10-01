Así es Xabier Rekalde, el nuevo pelotari vizcaíno que debutará con Aspe

El pasado viernes cumplió 22 años y, aunque con un poco de retraso, Xabier Rekalde tendrá este domingo uno de sus regalos más especiales. El ... delantero de Dima dará el salto a profesionales de la mano de Aspe. Cumplirá el sueño de aquel pelotari que comenzó en el club Txumuluxueta de su localidad en alevines de segundo año y siempre ha creído que podía llegar. Lo hará en el Torneo del Cuatro y Medio de Serie B en La Catedral de la pelota, el Astelena de Eibar, contra un zaguero como Aldabe. Será un debut peculiar, sin padrino que le de la alternativa, pero le parece «bonito» hacerlo en un campeonato «porque le da más chispa al partido y tengo confianza en la distancia».

Fue a finales del mes pasado, tras la final del Torneo del Antiguo, cuando el director comercial de la promotora eibarresa, Inaxio Errandonea, habló con el vizcaíno para informarle de que tenían intención de que diera el salto para últimos de noviembre. Sin embargo desde la dirección técnica consideraron que podía defenderse dentro de la 'jaula' y todo se adelantó. «Costó digerirlo. Al principio no te lo crees. Son muchos años entrenado y trabajando y cuando llega ves que tienen sus recompensa».

Rekalde recala en la plantilla después de estar dos años entrenando con ellos y tras uno de precontrato. Se lo hicieron en octubre de 2024 más por necesidad que por otra cosa. Estaba cursando la carrera de Administración y Dirección de Empresas en las especialidad de Finanzas y necesitaba hacer el Erasmus. Le tocó Noruega. Pero decidió cambiarlo a Burdeos porque le daba la posibilidad de venir a Euskadi a seguir con sus entrenamientos. Necesitaba acreditar que estaba bajo la tutela de Aspe para poder hacerlo. «Desde febrero a principios de mayo iba y venía todas las semanas». Acumuló casi todas las asignaturas los martes y los miércoles para poder hacerlo. El esfuerzo mereció la pena.

Después de obtener el título se planteó la posibilidad de hacer un Master, pero llegó la posibilidad de cumplir su sueño en el deporte que más le gusta. «Los estudios son importantes. Pero ya tengo una carrera y de momento lo he dejado aparcado».

Ahora quiere centrarse en las tres paredes. De momento, tiene dos años de contrato y pretende exprimirlos. Llega curtido del campo aficionado. Sin ir más lejos, el listado de torneos que ha ganado este año es extenso. La mayoría en la modalidad individual. Especialidad de la casa. Ganó los de la 'jaula' de Areta,Lezo, Bergara, Zizurkil y el manomanista de Amezketa, por nombrar algunos.

Seguidor de Elezkano II

Se define como un delantero «que mueve bien la pelota con las dos manos. Agresivo, que le intenta dar velocidad al juego y buscar su oportunidad». Lleva dos años bajo la tutela de Jokin Etxaniz, el responsable técnico de la operadora, después de que le llamaran para que hiciera de 'sparring' de Elordi para la final del Manomanista que ganó a Altuna III. Les gustó y siguió. «Durante este tiempo hemos trabajado mucho la técnica. Sobre todo la derecha, porque antes le daba de costado y no atrasaba tanto la pelota. Pero todavía me queda mucho que aprender». Tiene tiempo. Aunque la paciencia en las empresas escasea, no quiere meterse presión. «Voy a disfrutar y aprender. Como cuando iba a entrenar».

Danel Elezkano, ya retirado por una lesión de espalda, ha sido su referente. Fue su seguidor en la grada y juntos han metido muchas horas en el frontón jugando con la 'goxua' –pelota blanda–. De hecho, su dejada al ancho con la zurda es algo que aprendió de él. «Es un ejemplo de trabajo», resume. El de Zaratamo ya es historia de la pelota. Xabier Rekalde es el presente. El tercero que el territorio contará en profesionales en la actualidad. Y Dima se volcará con el delantero el día de su debut.