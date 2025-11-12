El vizcaíno Elordi jugará el Parejas y Ezkurdia será zaguero

Al igual que ha hecho Baiko, la promotora Aspe también ha desvelado este martes los cuatro delanteros seleccionados para la disputa del parejas que comenzará ... la próxima semana. El vizcaíno Aitor Elordi será de la partida junto con Altuna III, Peio Etxeberria y Javier Zabala. Estos dos últimos se jugarán el torneo del Cuatro y Medio este domingo en el frontón Bizkaia.

El que no está es Joseba Ezkurdia, para quien la empresa este año le ha reservado un puesto de zaguero. La operadora tiene a Zabaleta, Rezusta y Martija como fijos, pero la lesión de Tolosa ha trastocado sus planes y ha optado por restrasar al de Arbizu, que ya jugó en compañía de Altuna el torneo de San Mateo y anteriormente en Bermeo.

No es la primera vez que las empresas optan por esta opción al considerar que la proyección de los guardaespaldas que vienen de abajo todavía no es la suficiente para un campeonato tan exigente y largo. De hecho, Urrutikoetxea ya jugó en un par de ocasiones con Olaizola II en esa posición, e incluso llegó a proclamarse campeón.

Baiko

Baiko ha apostado por Laso, Artola, Jaka y Larrazabal. ha dejado fuera a Peña II. Para la zaga tiene a Mariezkurrena II, Albisu, Iztueta e Imaz. Tras conocerse a los cuatro delanteros de ambas operadoras, ya solo falta por saber cómo quedarán conformadas la combinaciones para un torneo que se abrirá en el frontón de Beasain el día 21.