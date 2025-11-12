El vizcaíno Elordi jugará el Parejas y Ezkurdia será zaguero

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:56

Al igual que ha hecho Baiko, la promotora Aspe también ha desvelado este martes los cuatro delanteros seleccionados para la disputa del parejas que comenzará ... la próxima semana. El vizcaíno Aitor Elordi será de la partida junto con Altuna III, Peio Etxeberria y Javier Zabala. Estos dos últimos se jugarán el torneo del Cuatro y Medio este domingo en el frontón Bizkaia.

