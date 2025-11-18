El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La cesta punta será jugará en Barakaldo y la entrada será gratuita. Jordi Alemany

A la venta las entradas para la inauguración, las semifinales y las finales de Liga de Naciones de pelota

Serán para las modalidades que se disputen en el frontón Bizkaia, mientras que las que se jueguen en Barakaldo y La Esperanza serán gratuitas

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

Los organizadores de la Liga de Naciones en frontón de 36 metros, que se disputará en Bizkaia desde el domingo hasta el día 29, han ... sacado a la venta las entradas para la inauguración, las semifinales y las finales de las modalidades que se jueguen en el frontón Bizkaia. La de Miribilla será la sede en las que se disputen los encuentros de mano masculina, individual y parejas, pala corta y paleta cuero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  5. 5

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  6. 6 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  7. 7

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  8. 8 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  9. 9

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  10. 10 Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo A la venta las entradas para la inauguración, las semifinales y las finales de Liga de Naciones de pelota

A la venta las entradas para la inauguración, las semifinales y las finales de Liga de Naciones de pelota