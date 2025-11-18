A la venta las entradas para la inauguración, las semifinales y las finales de Liga de Naciones de pelota

Los organizadores de la Liga de Naciones en frontón de 36 metros, que se disputará en Bizkaia desde el domingo hasta el día 29, han ... sacado a la venta las entradas para la inauguración, las semifinales y las finales de las modalidades que se jueguen en el frontón Bizkaia. La de Miribilla será la sede en las que se disputen los encuentros de mano masculina, individual y parejas, pala corta y paleta cuero.

Costarán diez euros cada jornada. El acto inaugural de la competición tendrá lugar el domingo al mediodía, y la entrada también valdrá para todos los partidos que se disputen a continuación. Las semifinales serán el viernes y las finales el sábado. Los interesados también tendrán la posibilidad de comprar un bono de 20 euros para todas las jornadas. Podrán hacerse con ellas en la página web www.entradasfronton.com.

La cita contará con otras dos sedes en las que el acceso será gratuito. La cancha de La Esperanza albergará los encuentros de mano femenina, Cuatro y Medio y parejas, y pelota adaptada. Serán novedad con la intención de convertir la pelota en un deporte cada vez más inclusivo. El frontón de Barakaldo, por su parte, acojerá los partidos de cesta punta individual, tanto en chicos como en chicas. En el campeonato, clasificatorio para el Mundial de Argentina 2026, está prevista la presencia de representantes de diez selecciones.