La velocidad de Larrazabal desborda a Zubizarreta III El alavés se centra en el momento preciso para evitar que su rival se creciera y accede por primera vez a la liguilla del acotado

Juan Pablo Martín Domingo, 5 de octubre 2025, 22:11 Comenta Compartir

Iker Larrazabal accedió este domingo por primera vez a la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio de Serie A. En sus dos anteriores comparecencias en este torneo cayó en la eliminatoria y en octavos, pero esta vez el alavés demostró que va progresando y tiene argumentos suficientes para hacer los cosas bien. Aunque por su gran pegada parezca que es una distancia que se le puede quedar corta, si consigue gestionar la revoluciones de su motor todo le puede resultar más sencillo. Sacó el billete para la siguiente fase tras su victoria frente a Zubizarreta III, que no pudo enredarle lo suficiente. La velocidad del que vistió de azul terminó por imponerse.

Zubizarreta III Tantos hechos. 8. Tantos perdidos 2. Tantos de saque. 0 15 - 22 Larrazabal Tantos hechos. 17. Tantos perdidos. 7. Tantos de saque. 3. Tanteador. 0-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-10, 7-10, 7-14, 11-14, 11-18, 13-18, 13-19, 15-19, 15-22

Apuestas. 100a 60 azul. 40 a 100 por abajo.

Sacó mejor el de Olabezar y, aunque hubo momentos en los que se complicó la vida más por sus concesiones que por los méritos del guipuzcoano, Larrazabal siguió en la pelea hasta lograr su objetivo. Comenzó mejor, pero el de Ataun no tardó en ponerle en aprietos porque cuenta con una técnica más depurada en las distancias cortas. Aprovechó para meter efectos a la pelota y estuvo acertado con su juego de aire (5-5). Sin embargo, Larrazabal sacó a relucir su versión más agresiva para comenzar a abrir hueco en el marcador. Colocó bien el saque y le bastaron un par de pelotazos para acabar el tanto.

Quitarse el agobio

Llegó a contar hasta con siete de ventaja superado el ecuador del choque, pero el de Ataun siguió a lo suyo y aprovechó los errores de su oponente para colocarse a tres (11-14). El alavés volvió a levantar la cabeza y logró quitarse el agobio de forma progresiva según las cosas le volvieron a salir. Y cuando tuvo el encuentro en su mano supo finalizarlo a la perfección. Cae en el grupo de la liguilla formado por Jaka, Peio Etxeberria y Ezkurdia.