Unai Amiano debutará con Baiko el 19 de septiembre

Amiano debutará con Baiko el 19 de septiembre en el frontón Uranzu de Irún, su localidad natal. El delantero formará pareja con Iztueta y se ... enfrentará a Jaka e Imaz. Ocupará la vacante que deja Mikel Urrutikoetxea en el cuadro de la operadora bilbaína. El vizcaíno se despedirá de la pelota una jornada después.

El guipuzcoano se inició en el club de Bera, para continuar posteriormente en el de Añorga. Sus últimos años de aficionado los ha pasado como miembro del Tolosa Aurrera Pilota Elkartea, entidad con la que esta temporada ha ganado el torneo Biharko Izarrak de Mallabia, el de Lezama, el Campeonato de España y la Copa del Rey.

Destaca su golpe

Es uno de los mejores pelotaris del campo aficionado en la actualidad. El último año ha dado un salto muy importante. Lo que más destaca de su juego es su golpe. Hoy en día, incluso en profesionales, hay muy pocos pelotaris que lo tienen. A base de trabajar ha mejorado su remate y estamos esperanzados con él. Puede dar mucho que hablar», ha destacado el responsable deportivo de la promotora, Aimar Olaizola.

Amiano está «muy contento» por la oportunidad que le han dado. Cuenta con dos años para mostrar su evolución. «El primer objetivo será ofrecer un buen nivel», ha recalcado. El festival de pelota comenzará a las 19.30 horas con el partido entre Bakaikoa-Morgaetxebarria y Senar-Lizeaga.