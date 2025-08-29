El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Amiano suelta la zurda en el frontón de Mallabia. Ignacio Pérez

Unai Amiano debutará con Baiko el 19 de septiembre

El delantero jugará con Iztueta y se enfrentará a Jaka e Imaz en el frontón de Irún

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:05

Amiano debutará con Baiko el 19 de septiembre en el frontón Uranzu de Irún, su localidad natal. El delantero formará pareja con Iztueta y se ... enfrentará a Jaka e Imaz. Ocupará la vacante que deja Mikel Urrutikoetxea en el cuadro de la operadora bilbaína. El vizcaíno se despedirá de la pelota una jornada después.

