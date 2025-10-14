El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La quinta edición del Winter Series ha sido presentada en la playa de Laga, en Ibarrangelu. Maika Salguero

El último Winter Series de cesta punta de Imanol López

El zaguero de Zumaia jugará con Urreisti en Gernika antes de retirarse en primavera

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 14 de octubre 2025, 11:42

Comenta

Imanol López ya ha puesto fecha para su retirada. El zaguero de Zumaia jugará acompañado de Urreisti la quinta edición del Winter Series de cesta ... punta de Gernika, viajará a Dania para disputar la segunda Biscayne Cup y cerrará su extensa carrera en primavera en su localidad natal. El torneo de la villa foral, que ha sido presentado este martes en la playa de Laga, en Ibarrangelu, contará con un total de 17 jornadas. Arrancará el Último Lunes de octubre y se prolongará hasta el 15 de febrero.

