El último Winter Series de cesta punta de Imanol López

Imanol López ya ha puesto fecha para su retirada. El zaguero de Zumaia jugará acompañado de Urreisti la quinta edición del Winter Series de cesta ... punta de Gernika, viajará a Dania para disputar la segunda Biscayne Cup y cerrará su extensa carrera en primavera en su localidad natal. El torneo de la villa foral, que ha sido presentado este martes en la playa de Laga, en Ibarrangelu, contará con un total de 17 jornadas. Arrancará el Último Lunes de octubre y se prolongará hasta el 15 de febrero.

De esta forma, el guardaespaldas guipuzcoano de 41 años podrá despedirse del frontón Jai Alai en el que debutó en 2003 para convertirse en la gran referencia de los cuadros largos. En su extenso palmarés figuran todos los títulos posibles. Dejó su huella en las canchas de Estados Unidos, en las que recaló cuando tenía 20 años, fue campeón del Mundo en varias ocasiones, ganó el torneo de Gernika en la temporada 2022-2023, y la Liga de Naciones representando a Euskadi el pasado mes de junio. Junto a Barandika también se hizo con la Liga Jai Alai en San Sebastián a finales de septiembre.

En esta ocasión, López cubrirá las espaldas de un joven delantero con mucha proyección como Urreisti y buscará cerrar esta etapa de la mejor forma posible en una de las canchas de referencia. Estará encuadrado en el grupo B junto con Goixerri-Manci, Urrutia-Del Río y Barandika-Basque. El grupo A estará conformado por Erkiaga-Ibarluzea, campeones del año pasado, los hermanos Johan y Gorka Sorozabal, Goitia-Lekerika y Laduche-Zabala. De cada grupo se clasificarán dos combinaciones para la liguilla de semifinales, que se jugarán en el formato de todos contra todos.

Ampliar Imanol López suelta la derecha en la pasada edición del Winter Series. Mireya López

Desde Estados Unidos

Entre las novedades, destaca la ausencia de Jean Olharan, mientras que Goitia, Goxerri y Urrutia llegarán desde el fróntón de cristal del Magic City, en Florida. Los hermanos Sorozabal también tienen previsto realizar la temporada de tres meses en Dania, pero viajarán una vez termine la fase cuartos. Si consiguieran su billete para las semifinales vendrán a jugarlas desde Estados Unidos.

La venta de los bonos para los 17 festivales se ha abierto este martes a las 12.00 horas. El precio es de 130 euros y se pueden adquirir en la página web www.eramanjaialai.com.