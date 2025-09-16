El torneo 3 Hiriburuak de pelota a mano femenina sigue en crecimiento La cuarta edición de la competición, que se juega en las tres capitales vascas, reunirá a 70 pelotaris en cuatro categorías

Juan Pablo Martín Martes, 16 de septiembre 2025, 17:24

El torneo 3 Hiriburuak de pelota a mano femenina, que se disputa en las tres capitales vascas, sigue en crecimiento. En su cuarta edición acogerá a 70 pelotaris divididas en cuatro categorías según su nivel, que jugarán los encuentros con pelota mixta. La competición arrancará el 27 de septiembre en los frontones Beti Jai de Vitoria con una maratón de partidos que se prolongarán a lo largo de toda la jornada.

«Allí se disputarán las eliminatorias previas de todas las categorías y las que consigan pasar el corte tendrán su siguiente cita en las semifinales que se jugarán en el frontón de La Esperanza de Bilbao. En esta ocasión – es algo rotatorio– las txapelas se repartirán en el Atano III de San Sebastián el 12 de octubre.

La presentación del campeonato se celebró ayer en el Ayuntamiento de la capital vizcaína con la presencia de los concejales de deportes de los tres consistorios y el director de Deportes del Gobierno vaso, Gorka Iturriaga. «Se ha convertido en uno de los escaparates más potentes de la pelota femenina. Ha contado con una inscripción abierta para que cada una escoja el nivel –principiante, jóvenes, promesas y senior– al que se adecue su juego», manifestó la Itxaso Erroteta.

Máxima categoría

La máxima categoría contará con la presencia de ocho parejas. Etxegarai-Gaminde, Arrizabalaga-Bergara, Arraiza-Capellán, Ibarrola-Betegi, Salsamendi-Bertiz, Aldai-Erasun, Uriarte-Pérez y Zabaleta-Mendizabal, campeonas del año pasado. La zaguera de Laukiz es la única de las tres vizcaínas que no ha conseguido ganarlo. «El año pasado perdí la final con Arraiza, por lo que trataré de hacerlo mejor en esta ocasión. Nos enfrentamos a Uriarte-Pérez y en principio partimos como favoritas. Pero habrá que trabajar mucho. No nos podemos fiar», manifestó Gaminde.

Amaia Aldai fue campeona con Bergara hace un par de temporadas. En esta ocasión llevará de compañera a la guipuzcoana Erasun «que está firmando un año increíble. Su mejoría ha sido brutal». Salsamendi y Bertiz serán su primer escollo. «La primera es una delantera muy fuerte y su compañera falla muy poca pelota», señaló la de Dima.

Olatz Arrizabalaga venció la primera edición. Esta vez comenzará su andadura con Bergara contra Ibarrola y Betegi. «Este mes cuenta con mucha carga de partidos, pero este torneo es uno de los que siempre quieres preparar bien. Es un campeonato organizado con mucho mimo. Es especial. Y las finales en el Atano III suelen contar con una gran respuesta de aficionados, por lo que sería bonito llegar», apunto la de Gernika.