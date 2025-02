¿Cómo se selecciona el material para el Parejas?

Jokin Altuna estalló el pasado sábado por el material tras su derrota en el partido de Segura. Uno de los principales referentes de la pelota a mano actual y voz autorizada lo calificó de «vergonzoso y propio de un partido de fiestas de Elgoibar o ... Covaleda». Pero sus críticas no iban dirigidas al seleccionador Martín Alustiza, sino al nuevo sistema que ha implantado en esta edición del Parejas la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M). «Los pelotaris tenemos que tener más fuerza y nos tienen que tener más en cuenta. No puede ser que una persona o una empresa sea la que tome las decisiones. Hay cosas que cambiar», señaló.

Por primera vez en este campeonato, las operadoras decidieron que la separación de los lotes de diez pelotas se hicieran con meses de antelación a cuando se iban a jugar los encuentros. Desde su punto de vista era una forma para evitar suspicacias al no saber el encargado de separarlas quiénes iban a disputar ese encuentro. Otro de los cambios introducidos fue que el fabricante de las pelotas, la empresa Punpa, las entregara directamente a Alustiza sin que los intendentes de cada una de las operadoras intervinieran, como hacían antes. Los lotes para la primera vuelta de la liguilla de cuartos se apartaron en noviembre, los de la segunda vuelta y el play-off para Navidad, mientras que en enero se hizo lo propio con los de las semifinales y la final.

El problema que quiso resaltar Altuna III con sus declaraciones fue el escaso margen para escoger la pelotas que tuvo el seleccionador por las remesas de material a las que tuvo acceso. Si para los 28 encuentros que se jugaron en la primera mitad de cuartos precisaba 280 pelotas le dieron 300, por lo que se le limitó la capacidad para apartar las que no le parecieran correctas. Y algo parecido sucedió con las de la segunda vuelta, que termina este fin de semana.

Antes eran los intendentes los que proporcionaban las pelotas al seleccionador de las remesas que habían adquirido al fabricante y éste tenía bastante más variedad de material, por lo que podía ajustarlo mejor a las características de cada cancha.

La temperatura

Otra de las fisuras del nuevo sistema es la separación con semejante antelación cuando se trata de un material variable que puede cambiar por diferentes factores. Y aunque siempre se han tomado medidas para evitar los contrastes de temperatura durante el tiempo desde que se apartan hasta que llega la fecha para la elección de las seis con las que va a jugar, alguna puede verse afectada. Antes los tiempos se reducían porque se realizaba todo la misma semana, y se entiende que las variaciones que pueden sufrir serían menores.

Martín Alustiza optó por no hacer declaraciones este martes respecto a este tema en el frontón de Sestao en la primera elección de material posterior a las declaraciones realizadas por Altuna III. Elordi y Zabaleta prefirieron centrarse en el duelo que tienen frente a Jaka y Eskiroz, «por su importancia». Necesitan trece tantos para asegurar la cuarta plaza de la clasificación que otorga dos opciones de pasar a semifinales en el play-off, pero sobre todo recuperar sus sensaciones de cara a esa fase.

Jaka, por su parte, admitió que «sinceramente no sé qué decir sobre el nuevo sistema. Es cierto que en la segunda mitad del Parejas he visto peores pelotas que al principio. No sé la razón. Si es por ponerlas dos meses antes deberá decirlo el seleccionador, al igual que si cree conveniente cambiar el formato. Nosotros elegimos lo que hay. Pero es un tema de importancia y que habrá que tratar como es debido», manifestó. El de Lizartza afronta el choque con «un punto extra de motivación» tras conseguir su objetivo de estar en el play-off, «y saldremos a darlo todo».