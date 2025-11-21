El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Componentes de Euskal Selekzioa masculina y femenina que disputará la Liga de Naciones de Pelota ayer en Barakaldo.

La selección vasca apunta alto en la Liga de Naciones

La cita, que se disputará en Bilbao y Barakaldo desde este fin de semana, servirá de banco de pruebas de cara al Mundial de 2030 que tendrá lugar en Bizkaia

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

Euskal Selekzioa de pelota, que disputará desde mañana hasta el próximo día 29 una nueva edición de la Liga de Naciones en frontón de 36 ... metros, afronta la cita con el objetivo de «intentar llegar a todas las finales», apuntó el presidente de la Federación Vasca, José Mari Mitxelena, durante la presentación ayer del combinado vasco en Barakaldo. La ambición por repetir el éxito cosechado en junio pasado en esta misma competición disputada en Gernika pero en frontón de 54 metros con la cesta punta como protagonista, es máxima, aunque sin fijar una cifra mínima de medallas a conseguir porque «sería meter una presión añadida a los deportistas», destacó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  6. 6 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La selección vasca apunta alto en la Liga de Naciones

La selección vasca apunta alto en la Liga de Naciones