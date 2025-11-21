La selección vasca apunta alto en la Liga de Naciones

Euskal Selekzioa de pelota, que disputará desde mañana hasta el próximo día 29 una nueva edición de la Liga de Naciones en frontón de 36 ... metros, afronta la cita con el objetivo de «intentar llegar a todas las finales», apuntó el presidente de la Federación Vasca, José Mari Mitxelena, durante la presentación ayer del combinado vasco en Barakaldo. La ambición por repetir el éxito cosechado en junio pasado en esta misma competición disputada en Gernika pero en frontón de 54 metros con la cesta punta como protagonista, es máxima, aunque sin fijar una cifra mínima de medallas a conseguir porque «sería meter una presión añadida a los deportistas», destacó.

En esta ocasión, además de la cesta individual, las diez selecciones participantes -Francia, Argentina, España, Cuba, Estados Unidos, México, Chile, Bolivia, Portugal y Euskadi- competirán entre sí en las especialidades de mano individual y parejas, paleta cuero, pala corta y pelota adaptada, tanto en categoría masculina como femenina,

Precisamente, la Liga de Naciones que se desarrollará en el frontón de Barakaldo, así como en el Bizkaia y Esperantza de Bilbao, presenta como novedad la disputa de pelota adaptada y el acotado de chicas, con la intención de convertir también la pelota vasca en un deporte cada vez más inclusivo. Esto ha sido posible gracias «a la petición formulada a la Federación Internacional tanto por la Diputación de Bizkaia como del Gobierno vasco y la Federación autonómica», destacó el director foral de Deportes, Carlos Sergio Achotegui, quien añadió que «esta competición es la «semilla de algo más grande que está por venir», en referencia al Mundial de 2030 que tendrá como sedes Gernika y Bilbao. De hecho, la Liga de Naciones ejerce de banco de pruebas. «Queremos trasladar que sabemos hacer las cosas bien y que el nivel de este campeonato es más alto con la presencia de los pelotaris vascos», lanzó el máximo mandatario de la Federación Vasca.

Camiseta negra

Euskal Selekzioa está compuesta por una treintena de integrantes que lucirán por primera vez camiseta negra en lugar de la habitual tricolor. «Sabemos la vinculación que tiene este color con la ciudad y es una forma de agradecer su apoyo para sacar adelante la competición. Los deportistas vascos lucirán también publicidad por primera vez, tanto en la espalda -Laboral Kutxa- como en la parte delantera del pantalón -Cikautxo-», detalló Mitxelena.

Los partidos de cesta punta tendrán como escenario el frontón baracaldés, mientras que el resto de modalidades se desarrollarán en Miribilla, salvo la liguilla femenina de mano y la pelota adaptada, cuyos partidos se disputarán en La Esperantza. En total 107 partidos a lo largo de la semana y nueve finales, siete en la capital vizcaína y dos en Barakaldo.

La nómina de pelotaris seleccionadas para el debut del combinado vasco femenino está compuesta por la terna vizcaína que conforman Amaia Alday, Olatz Arrizabalaga y Enara Gaminde junto a las guipuzcoanas Naroa Agirre y Madalen Etxagarai. En cesta punta, por su parte, la tricolor masculina contará con Aritz Erkiaga y el murtikuarra Eñaut Urreisti. El 'mago' de Ispaster, que ya se alzó con la Liga de Naciones hace unos meses en Gernika junto a López, parte como favorito al oro, mientras que en chicas Euskadi estará representada por Elaia Gogenola, subcampeona en Gernika, e Ihart Arakistain.

«El objetivo es acceder a ambas finales y para ello es importante comenzar bien», reconoció el seleccionador de la modalidad, Ander Bilbao. Francia en chicos y España en chicas se perfilan como sus grandes rivales.