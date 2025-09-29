El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pelotaris participantes en el Serie A del Cuatro y Medio junto con los patrocinadores. J. P. M.

El saque se retrasa medio cuadro en el Cuatro y Medio

Las empresas pretenden que el primer golpeo tenga menos protagonismo en un torneo que todavía no tiene sede para la final

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:21

El Torneo del Cuatro y Medio, que abre la temporada de pelota a mano profesional, llega con varias novedades. La más destacada es que se ... retrasa medio cuadro el saque. Pasa del cuatro al cuatro y medio en un intento de las promotoras de quitar protagonismo a un arma con la que en los últimos años se hacía mucho daño y favorecía las tacadas. La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) hizo una prueba en el torneo Bizkaia a principios del verano que causó cierta polémica porque no informó a los pelotaris de la decisión. Esta vez lo ha hecho y los protagonistas la han acatado «porque son ellos los que marcan las normas«, han coincidido.

