El saque se retrasa medio cuadro en el Cuatro y Medio

El Torneo del Cuatro y Medio, que abre la temporada de pelota a mano profesional, llega con varias novedades. La más destacada es que se ... retrasa medio cuadro el saque. Pasa del cuatro al cuatro y medio en un intento de las promotoras de quitar protagonismo a un arma con la que en los últimos años se hacía mucho daño y favorecía las tacadas. La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) hizo una prueba en el torneo Bizkaia a principios del verano que causó cierta polémica porque no informó a los pelotaris de la decisión. Esta vez lo ha hecho y los protagonistas la han acatado «porque son ellos los que marcan las normas«, han coincidido.

Otra de las modificaciones será que la elección de material para los encuentros se realizará tres cuartos de hora antes el mismo día del partido. De esta forma, las promotoras pretenden evitar que los manistas realicen más viajes. Esta medida no ha sido mal vista por los pelotaris porque pueden planificar los entrenamientos de la semana a su antojo, aunque han destacado que les genera «un poco de incertidumbre» no saber cómo van a ser las pelotas hasta el mismo día del choque.

El campeonato se abre este viernes y se extenderá hasta el 16 de noviembre. A diferencia de otras ocasiones, todavía se desconoce cuál será la sede de la final. Las semifinales se jugarán en el frontón Atano III de San Sebastián y en el Ogueta de Vitoria, por lo que ambos están descartados, pero notificarán el frontón para el choque cumbre los próximos días.

Ezkurdia contra Elordi

En el sorteo de emparejamientos para octavos realizado en la presentación, el encuentro más destacado será el que tengan que disputar Ezkurdia y Elordi el viernes por la noche en Zalla. El ganador caerá en el grupo B en el que están Jaka y Peio Etxeberria como cabezas de serie. El cuarto integrante saldrá del duelo entre Larrazabal y Zubizarreta III.

Para la liguilla de cuartos del Grupo A ya están clasificados Altuna III y Peña II, que ocupa el lugar del lesionado Laso, campeón el año pasado. Los otros dos manistas serán los vencedores de los duelos entre Darío y Zabala, y Artola y Bakaikoa.