El riojano al que no le gusta el vino (ni la cerveza)

César Álvarez Logroño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:28

El caso de Javier Zabala debe ser único en la región. Pese a haber nacido en Logroño y haberse criado a caballo entre la capital, Nájera y Cordovín, al pelotari no le gusta el vino. Pero tampoco la cerveza. Sus comidas se acompañan de agua, incluso cuando da cuenta de un chuletón, el plato elegido para sus celebraciones, en las que nunca está el marisco porque tampoco es de su gusto. Para el cierre gastronómico recurre al tiramisú o a la tarta de queso por los que siente devoción. Y eso sí, si hay que celebrar, recurre a los combinados.

