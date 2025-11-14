Juan Pablo Martín Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Cuando Augusto Ibáñez Sacristán Titín III dejó el profesionalismo en octubre de 2014, La Rioja contaba con siete pelotaris más entre los cuadros de ambas empresas. Dos años antes el 'caracolero' y el menor de los hermanos Merino habían ganado el Parejas, y uno después Untoria repitió título con Bengoetxea VI. Luego llegó la sequía de txapelas en los grandes torneos. Hoy en día son tres los riojanos en las plantillas de las operadoras. Hacía 18 años que la comunidad, con una notable afición a este deporte, no vivía una final de un torneo individual –precisamente la que jugó y ganó el de Tricio–, por lo que la llegada de Javier Zabala a otro choque cumbre en el acotado ha despertado en su afición sentimientos que tenían olvidados y ha provocado que muchos jóvenes vayan a vivir algo que les habían contado. «La Rioja necesitaba algo así», destaca Titín III.

«En todas las comunidades están saliendo menos pelotaris, las plantillas de las empresas no son las de antaño y es más difícil que lleguen a profesionales, y por lo tanto que estén entre los grandes. Y llegar a una final es lo máximo», subraya. Desde su punto de vista, gane o pierda la final el delantero de Logroño, el hecho de que haya llegado «ha venido muy bien para la afición. Estábamos un poco agazapados y están volcados en apoyarle, y para que se siga creyendo en los pelotaris», apunta.

Para él ser profesional ya era lo máximo, pero en el deporte ganar un título «da ese plus». «Tiene que haber referentes y eso se consigue ganando alguna txapela». Y tras el gran paso que ha dado el de Aspe «tiene mucho ganado». Necesita seguir por el mismo camino y mantenerse entre los grandes, «que eso es importante para que los seguidores y los chavales se fijen en él y quieran algún día estar también ahí».

La afición riojana siempre ha respondido a las programaciones de las empresas, pero es cierto que en los últimos años las operadoras tenían a esta comunidad un poco olvidada. «Llevamos un tiempo que solo teníamos pelota en San Mateo. A los seguidores les tienes que dar partidos, si no es complicado que respondan y se habitúen a ir al Adarraga». Casualidad o no, la llegada de Zabala a la final ha coincidido con la firma de un convenio entre el Gobierno riojano y la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) con el que la pelota tendrá una mayor presencia. «2026 va a ser muy importante para la afición de La Rioja», señala.

La explosión de logroñés también le ha abierto más puertas. Ya es seguro que jugará el Parejas «y esa tranquilidad también le va a venir muy bien. Lleva años de profesional, está asentado y sabe lo que quiere. Ha madurado tanto dentro como fuera de la cancha». Para Titín III el torneo más largo de la temporada es el que representaba la regularidad «porque hay que estar cinco meses jugando todos los fines de semana», y saber que estás dentro «se nota en el frontón».

¿Qué consejos le dio?

Estuvo con Zabala la semana pasada. ¿Qué consejos le dio? «Que salga y que gane (risas)». Titín III admite que desde fuera una final «se ve diferente». Para él han pasado ya 18 años de la última. «Sobre todo que salga lo más tranquilo que pueda y que se tome el partido como lo que es. Es difícil, pero que disfrute todo lo que pueda. Que intente hacer su juego. Que muestre la regularidad que ha tenido en los últimos partidos».

Reconoce que un choque cumbre «es algo más que un encuentro». «Y luego todos los días que hay antes de que llegue. En mis tiempos siempre decía que cuanto antes se jugara mejor, por todo lo que conlleva y las vueltas que le vas dando a la cabeza». Pero ha visto al delantero «tranquilo» aunque sea la primera final para él. «Es posible que esté más nervioso que Peio Etxeberria, que juega la tercera, pero cuando te estás poniendo los tacos en el frontón hay que abstraerse. Creo que la responsabilidad no le va a poder. Los nervios, tampoco. Y juego tiene para llevársela, aunque el navarro llega en un momento de juego terrible».

Casi dos décadas después de que La Rioja vibrara con el triunfo del 'caracolero' contra Barriola en el frontón Ogueta, tiene la oportunidad de repetir la hazaña. «Zabala lo ha hecho muy bien y estamos todos orgullosos de que haya llegado. Y esperemos que no haya que esperar otros 18 años para que llegue otro». Su irrupción cuando pocos lo esperaban ha encendido la llama otra vez. «Ha venido muy bien tanto para el aficionado como para los chavales que juegan a pelota, para que tengan ese referente en el que mirarse y que vean que con trabajo se puede llegar», concluye.