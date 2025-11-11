El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javier zabala juega con una pelota en el frontón Adarraga de Logroño. Justo Rodríguez

«Para La Rioja sería algo grande situarse otra vez en el mapa pelotazale»

Javier Zabala. Finalista del Cuatro y Medio ·

El delantero de Logroño juega este domingo su primer choque cumbre en una distancia a la que le ha cogido el gusto «a la manera de sufrir»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:06

El Cuatro y Medio ha permitido explotar definitivamente a Javier Zabala. El de Logroño ha sabido pulir sus defectos para llegar a lo más alto ... cuando pocos le esperaban. Sabe que todavía no ha conseguido nada, y que este domingo contra Peio Etxeberria en el frontón Bizkaia le queda por poner «la guinda del pastel, que es cuando más hay que apretar».

