«Para La Rioja sería algo grande situarse otra vez en el mapa pelotazale»

El Cuatro y Medio ha permitido explotar definitivamente a Javier Zabala. El de Logroño ha sabido pulir sus defectos para llegar a lo más alto ... cuando pocos le esperaban. Sabe que todavía no ha conseguido nada, y que este domingo contra Peio Etxeberria en el frontón Bizkaia le queda por poner «la guinda del pastel, que es cuando más hay que apretar».

– Cuando logró el billete par la final parecía que estaba en una nube. ¿Lo ha asimilado?

– Hay tanto jaleo la semana de un partido tan importante que acabas que no te lo crees. En el vestuario viendo el móvil y después los amigos hicieron darme cuenta de lo que había conseguido.

– ¿Qué ha logrado?

– Todavía nada. Ahora llega el partido más importante que es todo o nada. Hasta ahora hemos hecho un bonito campeonato, hemos disfrutado, pero ahora queda la guinda del pastel, que es cuando más hay que apretar.

– Llegar a una final es mucho.

– Y más después de lo incómodo que me he sentido años atrás jugando en el Cuatro y Medio y la vuelta que le hemos dado. Estoy orgulloso por el trabajo que estamos haciendo y con ganas afrontar la final, que será dura pero bonita.

– Habla en plural. ¿Por alguna razón especial?

– Incluyo tanto a la familia, mis amigos y a mis entrenadores. El éxito viene por parte de todos.

– Por sus características era un pelotari que podía destacar más en el Manomanista. ¿Cuándo se produce el cambio?

– En el Cuatro y Medio navarro. Me empecé a sentir mejor. El primer día contra Darío tuve muy buenas sensaciones, resté mejor, sufrí más, sobre todo con la zurda con el brazo encogido cuando la pelota venía complicada. Intento imprimir velocidad y ritmo, y ya estoy muy a gusto en esta distancia. Incluso más que en el mano a mano.

– Hace un año no entraba en sus cálculos.

– En segunda me gustaba mucho porque la pelota venía más despacio y me daba tiempo a meterle velocidad. Pero en primera no estaba preparado para sufrir como ahora. He cambiado el golpe en el resto y me lanzo más en el saque. Pequeñas mejoras me han hecho jugar un poco mejor cada día.

– Es la distancia más agónica.

– Cada tanto estás en constante movimiento. En el mano a mano igual hay más distancia que abarcar, pero también tienes más tiempo. Pero le he cogido el gusto a esa manera de sufrir.

– Han pasado 18 años desde que Titín III ganó el Cuatro yMedio. ¿Recuerda algo de aquella final?

– Tenía 10 años, pero recuerdo que La Rioja estaba volcada. En esa etapa estaba en el club de Titín y nos trajo la txapela. Fue algo histórico.

– ¿Qué ha sido el 'caracolero' para usted?

– Un referente. Aunque también me gustaba Olaizola. Me gustaba ver el apoyo que le mostraba La Rioja, llevó mucha gente al frontón y consiguió que muchos aficionados vieran pelota durante muchos años, y eso ha sido muy importante para nosotros.

Saltaron las alarmas

– ¿Qué le gustaba de él?

– Su garra. Cómo conectaba con el público. Las cualidades que tenía... Era increíble cómo aprovechaba todo. Ahora valoro más su juego.

– ¿Es muy metódico en la preparación y el análisis de los encuentros?

– Lo he ido mejorando con el tiempo, aunque siempre he sido profesional en ese aspecto. Ahora más. Tengo ayuda de especialistas que me permiten llevar mejor la semana.

– ¿También en el aspecto psicológico?

– He tenido varios a lo largo de estos años, pero ahora no.

– Ganó 22-6 a Ezkurdia, pero en el campeonato pasó por dificultades.

– He tenido días que dominaba el partido y luego se me complicaba. La derrota contra Baikaikoa fue muy dura. A partir de entonces solo valía ganar. Te lo tomas a vida o muerte y eso creo que me vino bien porque sacó mi mejor versión. Hizo que saltaran las alarmas y estuviera más concentrado.

– ¿Le da muchas vueltas a las cosas en los partidos?

– En las modalidades individuales se me hace muy duro afrontar los encuentros hasta el final desde el punto de vista de la concentración.

– La Rioja necesitaba una final.

– Sí. Algunos aficionados llevaban unos años un poco desconectados y ahora se están volviendo a enganchar. Es de agradecer todo el cariño que estoy notando.

– La pelota riojana tendrá un nuevo referente.

– En La Rioja la pelota cada vez tiene menos chavales, aunque la labor de la federación es buena. Es cierto que si no tienes un referente como nosotros tuvimos a Titín, a Capellán, a los hermanos Merino... viene bien.

– Eso supone una responsabilidad.

– Por supuesto. Ahora somos muy pocos en los que se pueden fijar.

– En la semifinal de la 'jaula' navarra ya ganó a Peio Etxeberria.

– Fue uno de mis mejores partidos en el Cuatro y Medio, y si consigo repetirlo tendré opciones de ganar. Me apoyé mucho en el saque y le metí algunos a uno de los mejores restadores.

– ¿Qué supondría gana la txapela?

– Ni lo he pensado. Me vendría bien para tranquilizarme y ver que ya puedo competir contra todos y para agradecer el gran trabajo que hacen mis entrenadores, los amigos y la familia. Para La Rioja sería algo grande situarse otra vez en el mapa pelotazale.