La reconstrucción de Peña II y Albisu

El pasado 5 de enero, en la octava jornada de la liguilla de cuartos del Parejas, perdieron frente a Jaka e Imaz. Quedaban seis para ... el final de la primera fase del campeonato y Peña II y Albisu tan solo acumulaban una victoria en su casillero. «De ahí en adelante todos los partidos han sido finales. En todos teníamos la sensación de que necesitábamos ganar o nos íbamos a casa», relata el delantero de Tolosa. Pero, a pesar del desgaste sufrido, consiguieron recomponerse en poco más de un mes, y el viernes en Amorebieta jugarán el primer partido del play-off por el pase a las semifinales contra Jaka e Imaz.

No ha sido fácil para ellos porque su arranque fue malo y el maratón de partidos que aglutinó el campeonato a finales diciembre terminó por encender todas las alarmas. «Desde el principio sufrí bastante. Iba partido a partido y casi no entrenaba. Tuve que dejar algún encuentro por mal de manos... Diciembre fue un mes muy torcido. Pero le ha dado la vuelta con la ayuda de Albisu», añade.

El veterano zaguero de Ataun tiro de galones y de experiencia. «Es un gran compañero. Nunca muestra que esté preocupado. No se enfada porque juegues mal. Hacemos físico y frontón juntos y veía el empeño que ponía. Me animaba en todo momento. Me decía que entrara a la pelota sin miedo y que cuando tuviera oportunidad rematara». Llevar la presión no fue sencillo y tampoco aislarse de los comentarios. «Somos pelotaris pero también personas. Sabemos lo que habla la gente y pesa bastante. Pero se trataba de estar unidos. De pelear al máximo todos los tantos y lo hemos conseguido», subraya.

Les tocó insistir. Las sensaciones del zaguero de Ataun no eran malas. «Pero estábamos en una dinámica negativa, y cuando entras en bucle es difícil salir», reconoce Albisu. Había que corregir los errores. «Hablamos mucho. Sobre todo teníamos que ser más regulares porque el que menos regala tiene el partido encarrilado. Lo hemos conseguido a base de trabajar todos los días», destaca.

Ganaron cinco de los seis últimos encuentros. El domingo tras asegurar el pase al play-off se liberaron «un poco», y llegan con la «moral alta y con confianza», al próximo compromiso «porque hemos respondido bien en los encuentros de mucha tensión».

No muy eufóricos

Pero no quieren lanzar las campanas al vuelto. Después de conseguir su primer objetivo toca seguir centrados. «Tampoco es bueno estar muy eufóricos. Todavía queda campeonato por delante. Tenemos un partido a vida o muerte y si ganamos habrá otro. Estamos con ganas e ilusión», destaca Peña II.

Jaka e Imaz, por su parte, admiten que tienen un choque «muy complicado» por el potencial de sus rivales. «Lo han demostrado en las últimas jornadas. El campeonato que está cuajando Albisu es terrible, solo ha hecho un partido malo. Goza todas las pelotas, quita muchas al delantero rival y cubre mucho frontón. Peña II ha crecido y cuando está con confianza mete mucho ritmo», advierte el de Lizartza.

El delantero recupera a su compañero en la zaga, que el pasado fin de semana suspendió por tener, sobre todo, la derecha dañada. Imaz hizo una prueba el domingo con los tacos nuevos y sus sensaciones fueron «buenas». Este martes volverá a la cancha. «Llegaré en condiciones el viernes», asegura. Los masajes que ha tomado dos veces por semana y los ultrasonidos le han ayudado, y espera «poder pelear» en la cancha vizcaína. «Tenemos unos rivales que llegan en su mejor momento del campeonato y habrá que estar muy bien para ganarles», señala.

No ha habido problemas en la elección de material. Los que vestirán de colorado se han decantado por tres pelotas -105,8, 104,4 y 105,6 gramos- «un poco más rápidas», y las de sus rivales -105,5, 104,6 y 104,3 gramos- son algo más botonas, «pero es correcto», ha apuntado el guardaespaldas de Oiartzun.