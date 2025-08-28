Peña II sufre una rotura fibrilar en su pierna derecha El delantero de Tolosa se lesionó en la semifinal del Torneo de San Sebastián y ha comenzado un tratamiento de fisioterapia

Juan Pablo Martín Jueves, 28 de agosto 2025, 15:09

Jon Ander Peña sufre una rotura fibrilar en el recto interno de la pierna derecha. El delantero de Tolosa ha conocido este jueves los resultados de las pruebas que se ha realizado por la dolencia que sufrió en la semifinal del Torneo de San Sebastián el pasado domingo en el frontón Atano III. Iniciará un tratamiento de tratamiento de fisioterapia, aunque se desconocen los plazos para su regreso a las canchas.

El guipuzcoano firmó un gran partido junto a Imaz, pero cayó derrotado 22-21 contra Artola e Iztueta. En uno de los últimos tantos sintió un pinchazo y en el último saque se limitó a hacer buena. Puso en juego la pelota y probó el remate a la primera oportunidad para buscar la victoria y evitar que la lesión fuera más.

Peña II estaba programado para el domingo en el frontón Beotibar de Tolosa para la disputa de su sexto partido de Masters de Serie B junto a Gabirondo contra Agirre y Eskuza. En estos momentos ocupan la cuarta plaza de la clasificación empatados con Zubizarreta III-Bikuña y Senar Tolosa.