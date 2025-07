El año pasado se le escapó por un tanto, pero Jon Ander Peña ha aprovechado su segunda oportunidad para convertirse este lunes en el nuevo ... campeón del Cuatro y Medio de San Fermín. El de Baiko ha sabido reaccionar a tiempo para superar a Zabala en el frontón del espacio multiusos Navarra Arena que ha contado con la presencia de 2.725 espectadores.

El delantero de Tolosa se ha reivindicado en un torneo que no es oficial, pero que tiene su prestigio. «Tengo nivel para estar arriba», ha apuntado a la conclusión del choque en referencia a que su empresa le ha relegado al Serie B del Masters que comienza la semana que viene. Peña II ha sabido sufrir tanto física como psicológicamente. Estaba ante una oportunidad de oro y no se ha venido abajo a pesar de la notable desventaja que ha llegado a contar. Ha creído en sus posibilidades aunque tenía un panorama bastante negro. Y ha conseguido darle la vuelta al cuerpo y a la situación.

Su rival también ha salido crecido de una competición en las que no esperaba llegar a semejante altura. El riojano se ha demostrado a sí mismo que es capaz de tutear a los mejores de la 'jaula', una especialidad que hasta ahora se le atragantaba. Serio y concentrado ha exhibido su mejor versión en el acotado, aunque todavía le queda por trabajar algunos aspectos para ser más completo.

El duelo ha comenzado muy exigente, y el riojano se ha sentido bastante mejor que su rival dentro de la dureza. Ha tenido paciencia y ha movido bien a su rival para encontrar el error. Peña II se ha visto con un 1-4 en contra tras 42 pelotazos, pero ha encontrado el camino con una buena dejada en el ancho tras un dos paredes de su rival. Ha sacado bien los siguientes tantos y ha logrado poner el choque en un pañuelo.

Ambos pelotaris han optado por meter mayor intensidad al juego y el encuentro ha comenzado a endurecerse bastante. Sin embargo, ha seguido apretado en el luminoso porque ninguno ha dado su brazo a torcer. Ha sido tras el empate a seis cuando el de Logroño ha empezado a rentabilizar mejor sus acciones. A estas alturas Peña II estaba físicamente tocado y el riojano ha sacado bastate mejor lo que le ha permitido disponer se situaciones más francas para acabar el tanto. Zabala ha tirado del dos paredes y de la velocidad para que Peña III no estuviera cómodo y tuviera que recular.

Un boquete

De esta forma ha comenzado a abrir un boquete en el luminoso que ha alcanzado los nueve tantos (6-17). Ha sido entonces cuando el de Tolosa ha pedido otro descanso para tratar de recomponerse y, poco a poco, ha comenzado a ver la luz. Estaba contra la cuerdas, pero a base de confiar y de comenzar a rentabilizar mejor el golpeo inicial el guipuzcoano se ha venido arriba.

Zabala ha empezado a tener dudas. A estas alturas el físico ya no le acompañaba y sus decisiones no han sido las correctas. Ha cometido una pasa en un intento de sacar a Peña II del centro de la cancha y se le ha caído otra pelota de derecha a abajo que no tenía dificultad alguna. El de Tolosa ha empatado a 16 e incluso se ha puesto por delante por primer a vez en el marcador con una buena cortada a pared.

Pero el de Aspe ha echado el resto y se ha colocado a tres para el final después de aprovechar algunas facilidades que le ha dado su rival (17-19). A Peña II le a tocado remar otra vez contracorriente. Se ha agarrado al choque después de que el riojano cometiera otros dos errores seguidos (19-19) en el peor momento, y ha sabido gestionar mejor el momento decisivo de la contienda (22-20).