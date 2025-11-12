Material rápido para la final del Cuatro y Medio

Ocho minutos. Ese ha sido el tiempo que han invertido este miércoles Peio Etxeberria y Javier Zabala para escoger el material para la final del ... Cuatro y Medio que se disputa este domingo en el frontón Bizkaia. Ha sido una elección rápida y sin problemas. Primero ha sido el delantero navarro el que se ha decantado por dos bolas rápidas «de un lote que tenía algo más de pelota que en otras ocasiones».

El riojano también ha terminado satisfecho. «Había un poco de todo en el cestaño. Me ha sorprendido que él se quedara con las dos pelotas más vivas y yo me he quedado con las dos siguientes», ha apuntado Zabala. Tras cumplir el último trámite antes del choque, ambos protagonistas han tomado caminos diferentes. El de Logroño se ha quedado a realizar un entrenamiento corto con Rekalde en la cancha de Miribilla, mientras que el de Zenotz esperará al viernes para efectuar su última sesión, aunque no sabe si será en el Bizkaia o en otro frontón.

El saque

Zabala ha señalado que, aunque solo restan cuatro días para el encuentro, sigue «tranquilo». «Estoy estudiando un poco más al rival, pero estoy haciendo las cosas que habitualmente hago antes de un partido». Sabe que tendrá que cuidar mucho el golpe de costado con la zurda del navarro, que necesita estar centrado en cada tanto y evitar las confianzas porque se avecina «una batalla dura». También ha recalcado la importancia que tendrá el saque durante el choque y ha subrayado que «me planteo hacer cosas diferentes y ser valiente».

Peio Etxeberria ha manifestado que jugar su tercera final no le supone una presión añadida, y considera que «es un premio estar aquí. Jugar otra es para estar orgulloso y le doy más importancia a eso que a la txapela». A diferencia de las anteriores, «estoy disfrutando los quince días previos», aunque ya siente las mariposas en el estómago. No le ha dado muchas vueltas a las características del juego de su rival porque es consciente de que «si yo estoy bien, tendré posibilidades»