Los dos pelotaris protagonistas junto al seleccionador de material, Martín Alustiza, con las pelotas escogidas Yvonne Iturgaiz

Material rápido para la final del Cuatro y Medio

Tanto Peio Etxeberria como Javier Zabala, protagonistas del choque cumbre, han quedado satisfechos con lo que han encontrado en el cestaño

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:28

Ocho minutos. Ese ha sido el tiempo que han invertido este miércoles Peio Etxeberria y Javier Zabala para escoger el material para la final del ... Cuatro y Medio que se disputa este domingo en el frontón Bizkaia. Ha sido una elección rápida y sin problemas. Primero ha sido el delantero navarro el que se ha decantado por dos bolas rápidas «de un lote que tenía algo más de pelota que en otras ocasiones».

