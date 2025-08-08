El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iker Larrazabal intenta golpear la pelota en el partido de semifinales. Blanca Castillo

Larrazabal aspira a sorprender a Altuna en la final del Torneo de La Blanca

El pelotari alavés tratará de superar junto a Mariezkurrena II a Beñat Rezusta y el delantero guipuzcoano, ganadores en la última edición

Pablo Sanz

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

Iker Larrazabal y su pareja Jon Mariezkurrena II buscan esta noche (21.15 horas) dar la campanada en la final de La Blanca. La dupla ... de Baiko se ha clasificado por primera vez para la final del torneo de la capital alavesa, en la que tratarán de vencer a Beñat Rezusta y Jokin Altuna III, ganadores de la última edición. Dos pelotaris que ya formaron pareja en 2023 y que quedaron apeados en semifinales. El de Olabezar viene de cuajar una espléndida semifinal en el Ogueta, frontón donde ha crecido. Dar continuidad a sus buenas actuaciones es una de las asignaturas pendientes del delantero, cuya materia hace tiempo que Altuna III y Rezusta aprobaron. Su compañero Jon Mariezkurrena, por su parte, apenas posee experiencia en este torneo pese a que su trayectoria pueda decir lo contrario. El deportista de Berriozar solo ha participado en dos ediciones. El año pasado una lesión le apartó de la titularidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  9. 9

    Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y ponerlo bajo control de «fuerzas árabes»
  10. 10

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Larrazabal aspira a sorprender a Altuna en la final del Torneo de La Blanca

Larrazabal aspira a sorprender a Altuna en la final del Torneo de La Blanca