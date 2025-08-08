Larrazabal aspira a sorprender a Altuna en la final del Torneo de La Blanca

Iker Larrazabal y su pareja Jon Mariezkurrena II buscan esta noche (21.15 horas) dar la campanada en la final de La Blanca. La dupla ... de Baiko se ha clasificado por primera vez para la final del torneo de la capital alavesa, en la que tratarán de vencer a Beñat Rezusta y Jokin Altuna III, ganadores de la última edición. Dos pelotaris que ya formaron pareja en 2023 y que quedaron apeados en semifinales. El de Olabezar viene de cuajar una espléndida semifinal en el Ogueta, frontón donde ha crecido. Dar continuidad a sus buenas actuaciones es una de las asignaturas pendientes del delantero, cuya materia hace tiempo que Altuna III y Rezusta aprobaron. Su compañero Jon Mariezkurrena, por su parte, apenas posee experiencia en este torneo pese a que su trayectoria pueda decir lo contrario. El deportista de Berriozar solo ha participado en dos ediciones. El año pasado una lesión le apartó de la titularidad.

Jokin Altuna, por su parte, tiene motivos de sobra para sentirse a gusto en el Torneo de La Blanca. No solo porque lo haya ganado en cuatro ocasiones y tenga esta noche la oportunidad de subir por quinta vez al escalón más alto del podio en el centro de la cancha del Ogueta de Vitoria. Haber alcanzado la sexta final de esta prestigiosa competición es otra razón. Pero colecciona más recuerdos agradables.

El de La Blanca fue el primer torneo de verano de Altuna III. Llevaba solo mes y medio de profesional cuando el 5 de agosto de 2014, Aspe recurrió al amezketarra para sustituir a Xala, quien renunció a la titularidad debido a unas molestias en el glúteo. Conoció la noticia 48 horas antes. Minutos después de conseguir la primera victoria ante Artola en la máxima categoría, precisamente en el frontón de su pueblo, el Larrunarri. Anunciado al día siguiente en Bera, el guipuzcoano trató de llegar lo mejor posible a la cita vitoriana, donde dejó pinceladas de clase pese a caer 22-18 con Zubieta de compañero ante Ezkurdia y Merino II.

Un único tropiezo en 2023

Más de diez años después acumula miles de kilómetros de frontón a frontón, además de un puñado de títulos y txapelas. Ha ganado cuatro veces el Torneo de La Blanca: el primero con Zabaleta en 2016, el segundo con Merino II en 2017, el tercero de nuevo con Zabaleta en 2018 y el cuarto el año pasado al lado de Rezusta, con quien defiende entorchado esta noche. Se le dan bien las finales de Vitoria al cuádruple campeón manomanista. Ha llegado al cartón 22 en cuatro de sus cinco comparecencias. Cayó únicamente en la de 2023, junto a Julen Martija frente a la pareja conformada por los dos Jon Ander, Peña y Albisu.