Javi Zabala y Peio Etxeberria se abrazan tras la conclusión de la final. Ignacio Pérez

«Lo tiene todo para jugar en la 'jaula'»

El intendente de Aspe considera que Peio Etxeberria gestionó mejor una final «en la que mostró una defensa muy sólida, y a la hora de atacar no tuvo dudas»

Jon Apezetxea

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

No fue la final esperada. Fue una pena porque los aficionados que se dieron cita en el frontón Bizkaia hubiesen preferido ver un encuentro más ... apretado en el marcador. El partido comenzó con un ritmo terrible y ambos protagonistas firmaron tantos impresionantes, pero tras el 2-4 y después del descanso que solicitó Peio Etxeberria, el encuentro se rompió.

