«Lo tiene todo para jugar en la 'jaula'»

No fue la final esperada. Fue una pena porque los aficionados que se dieron cita en el frontón Bizkaia hubiesen preferido ver un encuentro más ... apretado en el marcador. El partido comenzó con un ritmo terrible y ambos protagonistas firmaron tantos impresionantes, pero tras el 2-4 y después del descanso que solicitó Peio Etxeberria, el encuentro se rompió.

Comenzó a buscar los ángulos y acertó. Y consiguió que Zabala se viniera abajo. Suele ocurrir en los enfrentamientos individuales y es el peligro que tienen este tipo de partidos. Si uno de los protagonistas juega muy bien el otro necesita una versión muy alta para poder contrarrestarle. El riojano no lo consiguió. Muchos de sus pelotazos fueron al mismo sitio, generalmente al 'txoko', no estuvo tan fino con el resto como en otras ocasiones y por ahí llegó el agujero en el marcador. El navarro jugó con la zurda de maravilla y a la mínima oportunidad que tuvo dio un paso adelante para pasar a dominar y finalizar el tanto.

No es fácil gestionar una final de estas características y para el de Logroño era la primera vez. Se le notó. A Peio Etxeberria también le pasó en la primera ocasión que la alcanzó y se enfrentó a Jokin Altuna. Se ha visto que el riojano puede jugar mucho en esta distancia, ha llegado a la final y tiene que seguir trabajando para plantarse en otra. Ha tenido el apoyo de toda La Rioja, una comunidad que no vivía una final desde que Untoria la alcanzó y la ganó en el Parejas. Pero eso también ha supuesto una presión añadida que es complicada de gestionar.

Más tablas

Peio Etxeberria tenía más tablas en ese aspecto y se ha notado en el encuentro. Cuando tuvo que defender lo hizo de forma muy sólida y a la hora de atacar no tuvo dudas. Al principio le resultó difícil aguantar el ritmo impuesto por su rival, pero lo hizo. Luego le remató. Tuvo las cosas muy claras. Era su tercera tentativa y se ha visto que la preparó muy bien. Llegó aprendido de cómo tenía que salir a la cancha, qué hacer de tanto a tanto... No se fue del choque en ningún momento y eso vale mucho.

Casi todos golpeos los manejó bien. Con el gancho le hizo mucho daño y luego le esperó con la volea. Sacó mejor que Zabala y, sobre todo, restó de maravilla. Estrenó su palmarés en la distancia y se lo merecía. El año pasado la estuvo tocando con los dedos y en esta ocasión la ha conseguido. Es la distancia en la que más juega. Lo tiene todo para hacerlo bien, volea, cortada, físico... Es una pena porque los dos son pelotaris de Aspe, pero solo podía ganar uno.