Jaka e Iztueta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena II

Jaka e Iztueta han dado el primer paso para disputar la final del Torneo San Mateo tras sacar de sus casillas por momentos a Iker ... Larrazabal y Jon Mariezkurrena, favoritos para la cátedra gracias sobre todo al excelente rendimiento del zaguero de Berriozar las últimas semanas. La visita de ayer al Adarraga, sin embargo, se le atragantó desde el principio y los débiles síntomas de recuperación mostrados a lo largo del encuentro se desvanecieron cuando el marcador indicaba un 17-13 después de ir diez tantos por detrás en el 16-6. Mariezkurrena se atrevió con una dos paredes inoportuna y defectuosa. Significó el 18-13. De vuelta a la cancha tras el descanso, Jaka sentenció ayudado por una pelota de poca salida del frontis.

Más allá de la desafortunada tarde de los perdedores, a quienes la diferencia en el marcador pone al borde de la eliminación a las puertas del duelo de mañana contra Darío-Rezusta -tercera pareja integrante del grupo B-, los ganadores ofrecieron una medida aproximada de sus virtudes.

Martxel Iztueta ha adquirido un nivel admirable para un zaguero de solo 21 años. Transmite la seguridad de un veterano. Suelta con igual confianza la derecha que la izquierda. Llega a todos los rincones de la cancha gracias a la rapidez de sus piernas y al sentido de anticipación, que también lo posee.

Jaka-Iztueta 22 - 13 Larrazabal-Mariez Tiempo de juego: 51 minutos y 16 segundos.

Pelotazos a buena: 379.

Tantos de saque: Jaka, 3. Larrazabal, 2.

Faltas de saque: Jaka, 0. Larrazabal, 0.

Tantos en juego: Jaka, 9. Iztueta, 2. Larrazabal, 2. Mariezkurrena II, 3.

Tantos perdidos: Jaka, 3. Iztueta, 3. Larrazabal, 4. Mariezkurrena II, 4.

Marcador: 5-0, 5-4, 12-4, 12-6, 16-6, 16-8, 17-8, 17-13 y 22-13.

Momios de salida: 100 a 90 a favor de Larrazabal y Mariezkurrena II. 70 a 100 por abajo.

Además, el tolosarra castiga con la derecha. Quizá no tanto como Mariezkurrena II, pero suficiente para rondar el rebote, como en el 11-4. Otro derechazo con idéntico destino se le marchó a la red que protege el techo en el 12-5.

Jaka contribuyó con ganchos cruzados a la perfección, un par de paradas al txoko y buenas decisiones a la hora de lanzarse al remate. Mantuvo en vilo a Larrazabal desde el primer pelotazo hasta el último.

Larrazabal y Mariezkurrena II pagaron con la derrota su pobre arranque -5-0, 12-4 y 16-6- y la impotencia final. La reacción del 17-8 al 17-13 les sirvió para obligar a la pareja rival a pedir un descanso y para saciar en parte los gritos de «sí se puede» del público riojano. Para poco más. La desventaja era demasiado grande.

Ezkurdia con Altuna III

El grupo A del Torneo San Mateo toma el testigo al B esta tarde-noche en el Adarraga con un experimento que ha creado expectación, a las 19.15 horas y sin televisión: Ezkurdia es el zaguero de Altuna III. Ya jugaron juntos en julio del año pasado en Ordizia para 'arreglar' una baja y les fue bien. Ganaron 22-8 a Peio Etxeberria y Tolosa. Esta vez los rivales son Zabala y Zabaleta, finalistas en la pasada edición del torneo de Logroño.

Quién sabe si este ensayo puede tener valor con vistas a la designación de titulares en el Campeonato de Parejas. No se ve claro quién será el cuarto zaguero de Aspe. Tolosa sigue de baja por la fractura de escafoides, Bikuña mejora...