Larrazabal y Mariezkurrena II abandonan la cancha del Adarraga mientras Iztueta y Jaka se saludan. LOF

Jaka e Iztueta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena II

El delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa empiezan con buen pie el Torneo San Mateo y dejan al borde de la eliminación a una de las parejas favoritas

Joseba Lezeta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:42

Jaka e Iztueta han dado el primer paso para disputar la final del Torneo San Mateo tras sacar de sus casillas por momentos a Iker ... Larrazabal y Jon Mariezkurrena, favoritos para la cátedra gracias sobre todo al excelente rendimiento del zaguero de Berriozar las últimas semanas. La visita de ayer al Adarraga, sin embargo, se le atragantó desde el principio y los débiles síntomas de recuperación mostrados a lo largo del encuentro se desvanecieron cuando el marcador indicaba un 17-13 después de ir diez tantos por detrás en el 16-6. Mariezkurrena se atrevió con una dos paredes inoportuna y defectuosa. Significó el 18-13. De vuelta a la cancha tras el descanso, Jaka sentenció ayudado por una pelota de poca salida del frontis.

