Martxel Iztueta golpea una pelota con la derecha en un partido contra Rezusta. Justo Rodríguez

Iztueta renueva con Baiko hasta 2029

El zaguero de Tolosa ha ampliado su contrato dos años más con la promotora bilbaína

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

El zaguero Martxel Iztueta seguirá como miembro de la plantilla de Baiko hasta 2029. El de Tolosa, que acaba de cumplir tres años en profesionales, ... ha ampliado su contrato dos años más con la promotora bilbaína y se ha mostrado muy ilusionado de cara a las próximas cuatro temporadas. El propio pelotari ha reconocido que no es lo más común hoy en día tener una vinculación tan larga, por lo que se ha mostrado «muy agradecido».

