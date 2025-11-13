Iztueta renueva con Baiko hasta 2029

El zaguero Martxel Iztueta seguirá como miembro de la plantilla de Baiko hasta 2029. El de Tolosa, que acaba de cumplir tres años en profesionales, ... ha ampliado su contrato dos años más con la promotora bilbaína y se ha mostrado muy ilusionado de cara a las próximas cuatro temporadas. El propio pelotari ha reconocido que no es lo más común hoy en día tener una vinculación tan larga, por lo que se ha mostrado «muy agradecido».

El guipuzcoano ya ha dejado claro en la cancha que es uno de los zagueros que mayor progresión ha mostrado en los últimos dos años. Ha respondido a la perfección a las oportunidades que le han dado desde la operadora y ya se ha hecho un hueco tanto en el Parejas, como en los torneos más importantes del verano.

Tres años «muy bonitos»

«Los últimos tres años han sido muy bonitos. Los dos primeros tuve la oportunidad de jugar con Agirre el campeonato de Segunda y pudimos ganarlo. En Primera disputé el Parejas con Laso y fue una experiencia muy interesante. A partir de ahora espero seguir mejorando», ha destacado.

Este domingo se vestirá de blanco en el partido previo a la final del Cuatro y Medio que se celebrará en el frontón Bizkaia. Junto al delantero de Bizkarreta-Gerendiain se enfrentará a Elordi y Rezusta.