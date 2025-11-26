La hora de la verdad para 'Titillo', el palista más laureado de Cuba

Al pelotari cubano más laureado en la actualidad nunca le han hecho una entrevista. Por eso, Anderson Jardines 'Titillo' muestra cierto asombro cuando el periodista ... le propone que cuente su historia dentro de este deporte. A sus 45 años, lleva en la selección nacional desde finales de 1999. En su cuarto de siglo como pelotari ha sumado tres medallas de bronce en la Copa del Mundo en pala corta y dos en paleta cuero. Fue oro en el Mundial de 2014 en Toluca tras superar a Francia en la final, y también logró un metal en los Panamericanos de Guadalajara (México) en trinquete.

Natural del barrio de Playa, en La Habana, cuenta con un frontón de 20 metros –«de frontenis cubano como dicen allí»– a apenas 200 metros de su casa. Creció entre esas tres paredes hasta que fue captado para la selección en edad juvenil. «De allí salieron grandes pelotaris ya retirados o que no viven en Cuba», señala. Pasó al Complejo Deportivo Raúl Díaz Arguelles. Evolucionó con diferentes entrenadores como Omar Rodríguez, que fue técnico con España y tuvo referentes como Vladimir Luján, primer cubano que alcanzó en Bilbao el profesionalismo como palista.

'Titillo' entrena de lunes a viernes desde las 8.30 horas hasta el mediodía. Vive de la pelota. Su Gobierno les paga por ser miembro de la selección «y si tenemos resultados, también». A pesar de su edad, cuenta con un cuerpo fibroso que le responde. «Una parte es genética familiar. La otra es que me cuido mucho para estar bien y preparado para cualquier evento», destaca.

Dificultades con el material

Pero el problema con el que cuenta es que carecen de competiciones a las que acudir durante la temporada. «Estamos cuatro años esperando al Mundial. No tenemos ningún tipo enfrentamiento con nadie, por lo que se nos hace muy difícil cuando llegamos a un campeonato como es este caso». A eso hay que sumarle que la cancha en la que entrenan «es muy lenta comparada con las que hay aquí».

Sus dificultades para conseguir material también son evidentes. El haya, madera con la que se fabrican las palas, llega a la isla de importación, así que tienen que acudir a una carpintería para, con los sobrantes y un modelo que llevan, pedir que les hagan una. Otra fórmula son los conocidos de fuera, «que nos las mandan o las llevan cuando van allí», explica 'Titillo'.

Aunque ha sido delantero durante toda su carrera, en Bilbao está en los cuadros largos por los problemas de zagueros que tiene su combinado y por la experiencia con la que cuenta. No tiene presión de cara a esta cita. «Voy a tratar de ayudar a mi selección para lograr la clasificación para el Mundial». Confía en sus posibilidades. «Trataré de hacerlo lo mejor posible. Como dicen en Cuba, si me dan una uña me cojo el dedo», concluye.