Anderson Jardines 'Titillo', en el frontón Bizkaia. Jordi Alemany

La hora de la verdad para 'Titillo', el palista más laureado de Cuba

Liga de Naciones ·

El jugador ha descubierto en Bilbao el nivel de sus rivales «porque estamos cuatro años esperando un Mundial»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

Al pelotari cubano más laureado en la actualidad nunca le han hecho una entrevista. Por eso, Anderson Jardines 'Titillo' muestra cierto asombro cuando el periodista ... le propone que cuente su historia dentro de este deporte. A sus 45 años, lleva en la selección nacional desde finales de 1999. En su cuarto de siglo como pelotari ha sumado tres medallas de bronce en la Copa del Mundo en pala corta y dos en paleta cuero. Fue oro en el Mundial de 2014 en Toluca tras superar a Francia en la final, y también logró un metal en los Panamericanos de Guadalajara (México) en trinquete.

