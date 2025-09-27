El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Altuna III y Ezkurdia, durante un partido disputado en el Torneo de San Mateo de Logroño. Fernando Díaz

El gran reto de Altuna III y Ezkurdia

Los de Aspe tienen este domingo un examen muy exigente ante Jaka e Iztueta en la final del Torneo de San Mateo de Logroño

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:52

La final del último torneo de verano de la temporada tendrá este domingo mucho morbo. Jaka e Iztueta ponen a prueba a Altuna III y ... Ezkurdia en la final del Torneo de San Mateo de Logroño. El frontón Javier Adarraga, que se llenará para conocer el desenlace del campeonato, asistirá a un examen de mucha exigencia para los pelotaris de la promotora eibarresa que llegan plenos de confianza tras su victoria del viernes por la noche, pero son conscientes de la dificultad que entraña enfrentarse al zaguero de Tolosa.

