El gran reto de Altuna III y Ezkurdia

La final del último torneo de verano de la temporada tendrá este domingo mucho morbo. Jaka e Iztueta ponen a prueba a Altuna III y ... Ezkurdia en la final del Torneo de San Mateo de Logroño. El frontón Javier Adarraga, que se llenará para conocer el desenlace del campeonato, asistirá a un examen de mucha exigencia para los pelotaris de la promotora eibarresa que llegan plenos de confianza tras su victoria del viernes por la noche, pero son conscientes de la dificultad que entraña enfrentarse al zaguero de Tolosa.

Ezkurdia ya tuvo la oportunidad de comprobarlo en su primera puesta de largo en los cuadros largos en Bermeo. Entonces sufrió el castigo de uno de los guardaespaldas más en forma que abre muchos huecos con ambas manos. Sin embargo, al navarro se le ha visto cada vez más cómodo a medida que ha jugado en esta posición y tiene suficientes recursos para encontrar soluciones. En el caso de que el de Amezketa y el de Arbizu funcionen no se puede descartar que incluso su empresa piense en ellos para el Parejas vista la nómina de delanteros con la que cuenta, y el menor número de recursos que tiene en la zaga. No sería la primera vez que ocurre. Con Olaizola II y Urrutikoetxea a Baiko, antes Asegarce, le salió bien.

Elordi y Gabirondo

La compenetración que han mostrado los que vestirán de colorado ha sido buena. Su táctica de ejercer presión achicando los espacios al rival ha funcionado. Juntos tapan muchos huecos, y Ezkurdia puede acabar en el caso de que tenga oportunidad. En defensa, la volea le saca de muchos problemas y evita que retrase su posición. Cruzar la pelota, tanto a pared como al ancho, es una de sus opciones para incomodar a sus oponentes. El buen momento en el que se encuentra Altuna III también es una garantía porque encuentra la fórmula para terminar en cualquier momento.

Llevarse el juego a su parcela será una de sus principales misiones. Otra, mover a Iztueta para evitar que esté cómodo y que pueda marcar la diferencia. Si el de Tolosa lo consigue, Jaka es el tipo de delantero ideal para facturar tantos.

En la final de Serie B habrá presencia vizcaína. Aitor Elordi, sacrificado por su empresa para este campeonato, ha marcado las diferencias y, junto con un seguro Gabirondo, tendrá como rivales a Senar y Eskiroz. El de Mallabia necesita otra buena versión para poner el ritmo del partido si no quiere ver cómo se les complica el choque. Está fino en el remate. El zaguero navarro es de los que no da le brazo a torcer y, en caso de que logre dominar en su parcela, les puede complicar las cosas. Su delantero también tiene un buen olfato para encontrar los espacios.