Goitia y Lekerika afinan en Gernika

Goitia y Lekerika pusieron la música en el segundo partido de la primera jornada del Winter Series de cesta punta disputada este lunes en Gernika. En la cancha y en la grada de un Jai Alai a rebosar que pudo disfrutar de un duelo intenso y con ritmo frente a los hermanos Johan y Gorka Sorozabal. El zaguero exprimió su derecha a la perfección y supo transmitir la tranquilidad necesaria a su compañero para que tomara la decisiones correctas. El delantero de Markina llegó al choque con dos ensayos en el exigente frontón de la villa foral tras regresar de Estados Unidos para la presentación del campeonato y disputar su primer compromiso.

Goitia no acusó las distancias –juega en el Magic City de 36 metros– y estuvo rápido tanto en la ejecución de los tantos como de piernas a la hora de defender. El guardaespaldas local le marcó el camino con su seguridad y con una diestra con la que consiguió abrir espacios y acertó a la hora de meter bien la pelota entre sus dos rivales. Tampoco se cortó a la hora de soltar el dos paredes cuando tuvo oportunidad y levantó a los asistentes de sus asientos.

Los de Iparralde no pudieron con la mayor ambición de sus oponentes. Tuvieron que remar contracorriente durante todo el choque y no pudieron ofrecer su mejor versión. Aunque todavía les restan un par de encuentros, esta derrota les complica el pase a la siguiente fase por la presión añadida que van a tener que superar.

Los vizcaínos necesitaban una gran versión para tutear a una combinación que se conoce a la perfección y la dieron. El eléctrico delantero markinarra templó el nervio en el momento preciso en el primer juego, en el que mandó Lekerika. El set tuvo muy poco peloteo porque los delanteros tiraron de desparpajo y buscaron acabar el tanto a la mínima oportunidad que tuvieron. Se rompió tras el empate a doce, cuando los que vistieron de negro y verde dieron un paso al frente, estuvieron más sólidos en defensa y Goitia aprovechó el dominio de su compañero para colocar por pared un buen costado a resto y un par de derechas bien cruzadas atrás (12-15).

En el segundo mantuvieron sus prestaciones e impidieron la reacción de los vascofranceses. Lekerika se asentó definitivamente y, aunque su diestra no hizo tanto daño, no falló pelota alguna, mientras que Goitia supo gestionar bien la tensión. Sorprendió con saque a dos paredes marca de la casa, y estuvo rápido para alcanzar las pelotas en el ancho y responder. Johan y Gorka estaban obligados a arriesgar para tratar de igualar el choque, pero las cosas no les salieron. Sus errores provocaron que los ganadores se retirarán las descanso con cuatro tantos de ventaja (4-8) y, aunque su regreso a la cancha fue más convincente, no pudieron generar dudas en los vizcaínos. Tampoco tuvieron mucha suerte en varios remates que se les fueron a la chapa.

Contundentes

En el duelo que abrió el festival, Urreisti y López mostraron su autoridad contra Goixerri y Manci. El zaguero de Zumaia, que disputa su último Winter Series antes de su despedida en primavera, fue el dueño de los cuadros largos y su delantero aprovechó a la perfección los huecos que le abrió para explotar su costado.

Terminó el primer set con once tanto hechos ante una pareja en la que el Manci no pudo con la carga de trabajo y a Goixerri le faltó rodaje y colocación para ayudar a su zaguero (9-15). El segundo juego mantuvo la misma tónica. Los vencedores presionaron bien y lo rompieron a partir del 3-4. Los de azul no tuvieron argumentos para contrarrestarles y pagaron las consecuencias (7-15).