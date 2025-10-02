El frontón Ezkurdi de Durango estrena Master de cesta punta Abre el lunes la nueva temporada de la Liga Jai Alai con las semifinales entre Urreisti-Zabala contra Olharan-Ibarluzea y Erkiaga-Del Río ante Barandika-Lekerika

Juan Pablo Martín Jueves, 2 de octubre 2025, 12:42 | Actualizado 13:02h.

La cesta punta ya casi no descansa. Una semana después de la final a cuatro celebrada en San Sebastián, llega el Master de Durango. El frontón Ezkurdi estrenará la temporada con un nuevo campeonato de dos jornadas valedero para la Liga Jai Alai. De esta forma compensa en parte el traslado del torneo que cierra la campaña a la capital guipuzcoana para los próximo tres años.

Tras las obras de renovación y su posterior inauguración en el 2023, el recinto ha vuelto a convertirse en referencia de la modalidad. Mantiene el Euskotren Winter Series femenino y el Individual, y ahora se le añade una cita con la presencia de los mejores puntistas de la promotora Eraman Jai Alai.

Cuatro parejas, pelearán por la txapela. Uno de ellos será Xabi Barandika, el reciente ganador de la liga. El de Gernika ha conseguido por segundo año consecutivo el título y estrenará el 'gerriko' de oro. Formará pareja con Lekerika y se enfrentarán a Erkiaga y Del Rio. Los dos delanteros vuelven a verse las caras después de la semifinal de Donostia. El de Ispaster quiere la revancha y tendrá un zaguero que sube de nivel en este frontón y con su derecha puede hacer daño. Pero los dos puntistas de la villa foral se conocen desde pequeños y se compenetran a la perfección.

Segundo enfrentamiento

La competición arranca el lunes (19.30 horas) con el enfrentamiento Urreisti-Zabala y Olharan-Ibarluzea. Dos zagueros markinarras frente a frente en una eliminatoria sin claro pronóstico. Ambos necesitan comenzar a sumar el máximo de puntos lo antes posible y esta es una oportunidad añadida a un calendario cada vez más extenso.

La final tendrá lugar el 13 de octubre. Los bonos y las entradas para cada una de las jornadas ya están a la venta en la web www.eramanjaialai.com.