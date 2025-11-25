Este martes ha quedado resuelta la incógnita en el grupo A de la Liga de Naciones de pala corta. Francia ha dejado fuera de la ... lucha por las medallas a España en el frontón Bizkaia. Era un duelo decisivo después de que ambas cayeran contra Euskadi, y los galos Necol y Brefel han sabido adaptarse mejor a las exigencias del choque y han ganado 2-0.

Los navarros llegaban después de meterse una paliza de 88 minutos en su partido contra los vascos y lo han acusado. Han comenzado con una combinación compuesta por Mikel Sanz y Skufca que no ha entrado bien en el encuentro y han visto como los galos se colocaban en seguida con un 1-11 en el luminoso. Poco antes el delantero español, con molestias en el hombro derecho, ha sido sustituido por Fernández. El suplente ha entrado frío y ha necesitado su tiempo para adaptarse al ritmo del encuentro, circunstancia que han aprovechado los franceses para cerrar el primer set (6-15).

En el segundo la tensión ha sido máxima por lo que estaba en juego. Ha sido un ejercicio de resistencia por parte de ambas parejas, que han optado por cargar atrás. Fernández y Skufca han arrancado más sólidos, sobre todo el zaguero, y se han adelantado 4-0, pero sus propios errores han vuelto a meter a los franceses en la pelea.

Resto de partidos

España ha marchado por delante en el marcador hasta las postrimerías en un juego en el que los fallos han sido más que los aciertos, pero como se los han repartido la ventaja no ha sido superior a los cuatro tantos (12-8). A continuación Fernández ha perdido un par de pelotas y Necol ha metido una buena derecha por pared lo que ha provocado que los ganadores se coloquen a uno y su técnico haya pedido un descanso.

El regreso a la cancha ha estado presidido por el acierto de Brefel en el saque. El zaguero francés ha colocado tres seguidos en pared que no han tenido respuesta. Francia ha respirado y un nuevo error de Fernández ha permitido a los 'bleus' llevarse la victoria.

En el último encuentro del grupo celebrado a continuación, Euskadi ha ratificado su primera plaza con un triunfo frente a México. Garate e Ibargaray han cumplido los pronósticos y se han impuesto con autoridad (9-15 y 5-15) a Jasso y Cerecedo.

Este martes por la mañana también se ha registrado la victoria de España (Lerena) sobre Euskadi (Lizeaga) en mano individual masculina (2-1). En parejas, los vascos han ganado a Francia 2-0, mismo resultado que han cosechado en pelota adaptada frente a Portugal en el frontón Esperantza. En mano individual femenina, Etxegarai ha vencido 2-0 a la mexicana Aguilar.