Ezkurdia jugará las semifinales del Cuatro y Medio Su abultada victoria ante Jaka en Villabona le asegura la plaza, mientras que Larrazabal se queda sin opciones tras caer ante Peio Etxeberria en Amorebieta

Juan Pablo Martín Sábado, 18 de octubre 2025, 00:11 | Actualizado 00:29h. Comenta Compartir

Joseba Ezkurdia es el primer semifinalista del Cuatro y Medio a falta de una jornada para la conclusión de la liguilla de cuartos. La abultada victoria lograda este viernes en Villabona frente a Jaka le aseguró como mínimo ser segundo porque le favorece el triple empate en caso de que lo hubiera al final de esta fase en su grupo.

El delantero de Arbizu cumplió con creces. Va a más. Su zurda mejoró, abrió huecos y lo agradeció. Tras superar a Elordi con sufrimiento en octavos, se deshizo de Larrazabal en el primer encuentro de la liguilla y Jaka fue un obstáculo menor de lo previsto inicialmente visto el tono mostrado por el de Lizartza hasta entonces. El guipuzcoano aguantó hasta el ecuador del encuentro pero, salvo en el primer tanto, fue a remolque.

El navarro entró bastante más centrado a la cancha y llegó a contar con una ventaja de cinco (7-2). Sin embargo, cometió la única falta de saque del duelo y permitió que su rival se creciera y recortara la desventaja a tan solo un tanto más que nada por sus errores. Ezkurdia reaccionó y evitó que el que vistió de azul ampliara su racha.

Jaka se resistió. Jugó bien sus cartas y empató a nueve. Pero a partir de entonces el de Arbizu fue un huracán que se llevó por delante al de Baiko. Impuso su ritmo y su físico, y a medida que amplió su ventaja le generó muchas dudas al guipuzcoano y llegaron sus errores. Tan solo consiguió un tanto de saque-remate en todo el choque y fue con la derecha. Su zurda no funcionó como le gustaría. El de Arbizu se fue directo hasta el cartón 22. Tras 43 minutos de partido y 260 pelotazos se retiró con una sonrisa al vestuario (22-9).

En el frontón de Amorebieta, Peio Etxeberria también superó por un contundente resultado (22-6) a Larrazabal que le permite llegar con opciones a la última jornada y con la confianza restaurada. El alavés quedó sin opciones de estar en la siguiente ronda. El de Zenotz firmó un duelo muy sólido y, desde los primeros compases, limó la moral de sus oponente. Le buscó la zurda a la perfección, movió la pelota con mucho criterio y consiguió que el que vistió de azul se saliera el choque.

El de Olabezar aguantó hasta el empate a dos. A partir de entonces el de Aspe le supo mover con su juego de aire y encontró sus fisuras. Una tacada de seis tantos le permitió encarrilar el choque. El alavés consiguió romperla con una buena dejada de zurda al cancho, pero le faltó continuidad. Sus errores fueron un lastre muy pesado, mientras que dieron mucho aire al colorado.

Triunfo de Rekalde

Peio Etxeberria metió a la perfección la pelota en pared jugó profundo y estuvo bastante más acertado con el saque para mantener a su rival controlado en todo momento. Para el ecuador de la contienda Larrazabal ya estaba tocado y la pasa de saque que realizó poco después fue el mejor ejemplo de ello. No pudo inquietar al navarro y tampoco acertó en las pocas ocasiones que dispuso hasta el final del encuentro.

En el Serie B, el vizcaíno Xabier Rekalde logró su segunda victoria contra un especialista en la distancia como Agirre (17-22). Estará clasificado para las semifinales si hoy en el Astelena de Eibar Murua supera a Salaberria. El de Dima firmó un buen partido. Es cierto que concedió bastante y permitió que su rival se mantuviera cerca en el marcador, pero consiguió tantos de bella factura, llevó la iniciativa del juego y no se arrugó a pesar de tener el aliento del pamplonés detrás. Logró romper definitivamente el partido al final porque llegó más entero y acertó cuando tenía que hacerlo.