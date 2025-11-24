El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gaubeka se coloca para golpear de derecha ante la mirada de Mikel Sanz.

Euskadi, a semifinales en pala corta

Liga de Naciones ·

Logra su segundo triunfo consecutivo tras superar a España en un partidazo a tres set con un Imanol incombustible en el frontón Bizkaia

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Euskadi logró este lunes el pase a las semifinales en pala corta en la Liga de Naciones tras su victoria frente España (2-1). Gaubeka ... e Imanol se impusieron a Mikel Sanz y Emiliano Skufca, que fue sustituido por Javier Insausti al final del segundo set por decisión técnica. Partidazo el que se pudo presenciar en el frontón Bizkaia. Dos de las potencias de la especialidad dejaron el pabellón alto y el público pudo disfrutar de un encuentro que superó los 88 minutos, en el que se cruzaron 785 pelotazos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  6. 6 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  9. 9 Ni morcilla ni lentejas: el alimento con más hierro según Pablo Ojeda: «Una tapita suple a cualquier pastilla»
  10. 10 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi, a semifinales en pala corta

Euskadi, a semifinales en pala corta