Euskadi, a semifinales en pala corta

Euskadi logró este lunes el pase a las semifinales en pala corta en la Liga de Naciones tras su victoria frente España (2-1). Gaubeka ... e Imanol se impusieron a Mikel Sanz y Emiliano Skufca, que fue sustituido por Javier Insausti al final del segundo set por decisión técnica. Partidazo el que se pudo presenciar en el frontón Bizkaia. Dos de las potencias de la especialidad dejaron el pabellón alto y el público pudo disfrutar de un encuentro que superó los 88 minutos, en el que se cruzaron 785 pelotazos.

El zaguero de Bilbao estuvo incombustible y fue una de las claves para que la tricolor sumara su segundo triunfo consecutivo que le da el pase a la siguiente fase. Si el 'gallo' de Armintza fue protagonista frente a Francia, esta vez le tocó aguantar porque no tuvo sus mejores sensaciones durante el choque. Los navarros presentaron mucha batalla. Mikel Sanz acertó a colocar bien la pelota entre sus rivales, mientras que Skufca fue una pared mientras estuvo en la cancha. No falló una pelota en el primer set, mientras que en el segundo el físico le pasó algo de factura por lo que le cambiaron.

España se llevó el primer juego (8-15) porque tuvo más paciencia y su pareja estuvo mejor compenetrada. Euskadi tuvo algo de prisa y vio como se les escapaba a partir del empate a cuatro, más por sus errores que por los aciertos del rival. Hubo un tímido intento de reacción tras el 4-9 en un espectacular tanto de 66 pelotazos que zanjó el guardespaldas de Bilbao por pared. Llegaron a colocarse a dos (7-9), pero los que vistieron de azul dieron un paso al frente para zanjar el set (8-15).

Reacción

A Euskadi le tocó remontar en el segundo, que comenzó con bastante fallos por ambas partes y el marcador reflejó un empate a cinco. España se llegó a adelantar (5-7), pero esta vez fue Imanol el que tiró de su mejor versión para dar la vuelta a la situación y atropellar a sus rivales. Con el 13-8, España dio descanso a Skufca y sacó a Insausti, pero no pudo cambiar la dinámica.

En el último la emoción se mantuvo casi hasta el final. Había mucho en juego por lo que los riesgos que se asumieron fueron los justos. Insausti tuvo problemas con el saque y cometió una doble pasa en el peor momento. Su error permitió a Euskadi empatar el choque a ocho, y Sanz pecó de juventud en el siguiente tanto. Sus dos paredes se fue fuera. Imanol se encargó de redondear su gran actuación con un dos paredes alto atras que no tuvo respuesta (10-8).