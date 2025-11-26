Euskadi entra de rebote en la final individual femenina

Se cruzaron los astros este miércoles por la mañana para Euskadi en el frontón Esperantza en la modalidad de pelota a mano femenina individual. El ... combinado vasco estará en la final de rebote. A pesar de caer en su encuentro contra España, el triunfo de México contra Francia ha provocado un triple empate en la clasificación entre las dirigidas por Jon Alberdi, las galas y las aztecas. Las tres selecciones han acabado empatadas a victorias y número de juegos, por lo que se ha tenido que recurrir al número de tantos a favor en el que la tricolor ha salido beneficiada.

Euskadi contaba con dos alternativas para entrar en la lucha por el oro y se ha dado la más complicada. El duelo entre laukiztarra Enara Gaminde y la navarra Laia Salsamendi ha caído del lado de la segunda. Es la clara favorita por la condiciones y el físico con el que cuenta, y lo ha demostrado. La vizcaína ha presentado batalla en el primer set, en el que incluso de ha adelantado 3-2.

Pero la de la selección española cuenta con bastantes más recursos para finalizar el tanto, y en el momento que se ha asentado en la cancha ha abierto enseguida brecha en el luminoso. Ha exprimido su saque y se ha colocado 6-9. Gaminde ha echado el resto para cerrar la vía de agua y lo ha conseguido (8-9), pero su rival se ha sacado una buena dejada para cerrar el set (8-10).

Tras esta derrota, Euskadi ya no dependía de sí misma y se ha notado. La de Laukiz lo ha acusado, y en el segundo juego ha estado por debajo de sus prestaciones. La navarra ha abierto enseguida un gran hueco en el marcador sin prácticamente peloteo (0-7) porque su rival se ha visto obligada a asumir riesgos y las cosas no le han salido. No ha sido capaz de reaccionar ante una oponente mucho más entera (3-10).

Desenlace

Ante esta situación, ha sido necesario esperar al choque que se ha jugado a continuación entre Francia y México. A la gala les bastaba con un juego para estar en la final, mientras que la azteca tenía que ganar por la diferencia más amplia posible para tener alguna opción. El choque ha sido tenso. Reyes se ha impuesto a Goyenetche por la mínima en el primer set (9-10), mientras que en segundo ha sido bastante más sencillo para ella (4-10). Este resultado ha dado la segunda plaza a Euskadi, que se volverá a ver las caras con España este sábado en el duelo cumbre.

En mano femenina por parejas, a Euskadi le bastaba hacer ocho tantos en su duelo contra México para asegurarse la final, pero Alday y Agirre no han bajado el pie del acelerador y se han impuesto con claridad (10-2 y 10-7) a Aguilar y Reyes. España también será su rival.

La de pelota adaptada será el tercer choque cumbre que se asegura la tricolor después de su victoria (5-15 y 10-15) frente a Argentina. Semperena y Lizaso han sido superiores a Irazusta y Plotequer.