Gaminde y Salsamendi se saludan al final del partido entre Euskadi y España. Mireya López

Euskadi entra de rebote en la final individual femenina

Liga de Naciones ·

A pesar de perder contra España, el triunfo de México sobre Francia mete a las vascas en la lucha por el oro

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:52

Se cruzaron los astros este miércoles por la mañana para Euskadi en el frontón Esperantza en la modalidad de pelota a mano femenina individual. El ... combinado vasco estará en la final de rebote. A pesar de caer en su encuentro contra España, el triunfo de México contra Francia ha provocado un triple empate en la clasificación entre las dirigidas por Jon Alberdi, las galas y las aztecas. Las tres selecciones han acabado empatadas a victorias y número de juegos, por lo que se ha tenido que recurrir al número de tantos a favor en el que la tricolor ha salido beneficiada.

