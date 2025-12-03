El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Albisu y Laso celebran en primer triunfo cosechado en el Parejas. Lobo Altuna

El esperanzador regreso de Laso y Albisu al Parejas

La pandemia y la no renovación de Baiko al delantero impidió que pudieran terminar el torneo hace cinco años

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:52

«Nos merecíamos jugar otro campeonato juntos». Lo dijo Unai Laso en la presentación del Parejas. Su anterior participación en este torneo se remonta a ... hace cinco años y dejaron su obra inacabada. Llegaron hasta la liguilla de semifinales e incluso jugaron el primer partido, pero la irrupción de la pandemia cambió todos sus planes. El 8 de marzo de 2020 cayeron contra Olaizola II y Aranguren, sustituto de Urrutikoetxea, en el frontón Bizkaia, y sus caminos ya no volvieron a juntarse.

