El esperanzador regreso de Laso y Albisu al Parejas

«Nos merecíamos jugar otro campeonato juntos». Lo dijo Unai Laso en la presentación del Parejas. Su anterior participación en este torneo se remonta a ... hace cinco años y dejaron su obra inacabada. Llegaron hasta la liguilla de semifinales e incluso jugaron el primer partido, pero la irrupción de la pandemia cambió todos sus planes. El 8 de marzo de 2020 cayeron contra Olaizola II y Aranguren, sustituto de Urrutikoetxea, en el frontón Bizkaia, y sus caminos ya no volvieron a juntarse.

El Parejas sufrió un parón de seis meses que también estuvieron llenos de incertidumbre en las canchas. Baiko y el delantero de Bizkarreta-Gerendiain no llegaron a un acuerdo para la renovación de su contrato y, en septiembre, quedó fuera de la plantilla. Su ausencia, junto con la de otros compañeros como Mariezkurrena II, Víctor y Eskiroz, fue una de las razones por las que sus compañeros de promotora convocaron una huelga que se prolongó durante casi un mes.

Poco antes se retomó el Parejas. Aguirre fue el compañero de Albisu en el segundo de los encuentros de semifinales. Ganaron y llegaron con opciones al tercer encuentro, que no llegó a jugarse en la fecha prevista por incomparecencia de los pelotaris de Baiko, ya en huelga, y dejó aquella insólita imagen del Bizkaia vacío con los dos pelotaris de Aspe, Ezkurdia y Bikuña, sustituto de Martija –aislado en su casa por covid–, a la espera de sus rivales.

Cinco años después, su operadora ha apostado por volver a juntarles. El navarro llegaba a la competición después de superar una operación en la rodilla y todavía sin ritmo, por lo que decidió ponerle de compañero a un zaguero veterano con el que no jugaba habitualmente como Albisu.

La espinita clavada

A sus 35 años, el guardaespaldas de Ataun, que acumula 14 participaciones en esta competición, se merecía contar con un compañero que le aporte seguridad para tener opciones de estar arriba en la clasificación. «Estoy contento de jugar el torneo y hacerlo con Laso aporta otro punto más, no voy a mentir. La espinita estaba clavada desde hace cinco años, y vamos a ver si con un buen inicio de campeonato la conseguimos sacar», apuntó el de Ataun.

Lo han hecho. Tras la disputa de las dos primeras jornadas comparten el liderato de la clasificación con Altuna III y Ezkurdia, y las sensaciones que transmiten es que pueden ir a más. Se conocen a la perfección dentro de la cancha y fuera de ella mantienen una buena amistad. El delantero sabe que tiene que ayudarle con su juego de aire en las pelotas que vayan a pared y si el zaguero mantiene la concentración que ha mostrado hasta el momento puede abrirle muchos huecos.

Laso va a más. Solo necesitaba rodaje para recuperar el ritmo de competición y los partidos se lo están dando. Las sensaciones de Albisu son buenas. Lo ha demostrado en los dos encuentros que ha disputado hasta el momento. La experiencia les dice que todavía falta mucho y que en un campeonato tan exigente es complicado mantener la regularidad. Por eso no quieren mirar más allá del próximo partido. Pero los dos puntos cosechados en el arranque les dan la tranquilidad que buscaban para que todo fluya. «Si damos nuestro nivel tendremos opciones de estar en la parte alta de la clasificación», reconoció el zaguero. Cinco años después están en el camino correcto. El domingo en el Atano III de San Sebastián tienen otra prueba de fuego contra Larrazabal y Mariezkurrena II.