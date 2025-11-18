Elordi jugará el Parejas con Zabaleta

No ha habido sorpresas en la presentación del Parejas. La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) ya había dado a conocer los ... delanteros que iban a participar por parte de ambas promotoras y solo había que conjuntarlos con los zagueros. El vizcaíno Aitor Elordi jugará con Zabaleta el Parejas. Es la única combinación que repite con respecto al año pasado.

El torneo se ha presentado este martes en la sede de Kutxabank y además de juntar al de Mallabia y al de Etxarren, Aspe ha apostado por Altuna III-Ezkurdia, Zabala con Martija y Peio Etxeberria con Rezusta. Al igual que ocurrió con Urrutikoetxea, el delantero de Arbizu cambiará de posición y cubrirá las espaldas del de Amezketa.

Por Baiko

Ya lo hizo en el torneo de San Mateo y en un partido anterior en Bermeo, pero habrá que ver cómo se adapta a un campeonato tan exigente. Veteranía tiene, por lo que se espera que cumpla con creces.

Por parte de Baiko estarán Larrazabal con Mariezkurrena, Laso-Albisu, Artola-Imaz y Jaka-Iztueta. El campeonato comenzará el viernes en Beasain. El joven delantero de Olabezar tendrá a un zaguero de garantías. La final será en el Navarra Arena el 29 de marzo.