Elordi, de estreno en las semifinales del Masters

El Masters CaixaBank nació como una necesidad de las promotoras para cubrir el verano tras la pandemia y se ha hecho un hueco importante en ... el calendario estival. Hasta tal punto que esta temporada la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) ha reducido el número de combinaciones participantes de ocho a siete para que les cuadre el calendario. Es una cita en la que todos quieren estar y en la que el vizcaíno Aitor Elordi jugará por primera vez las semifinales. Es el único pelotari de estreno de los ocho clasificados.

El de Mallabia, sin embargo, tuvo que esperar hasta la conclusión de la liguilla de la quinta edición de la competición para saber que estaría en la siguiente fase. Ha sido la más disputada y emocionante de todas por el estrecho margen que ha habido entre el primer y séptimo lugar. Acompañado de Albisu, el delantero finalizó en cuarta posición tras su trabajado triunfo en su último choque contra Artola e Iztueta por tan solo un tanto de diferencia.

A Elordi y el zaguero de Ataun les fue bastante mejor que en su anterior comparecencia en la competición en 2023, cuando no consiguieron ganar ninguno de los cuatro encuentros que jugaron juntos. El vizcaíno no pudo disputar el quinto partido por una lesión. En los tres restantes campeonatos su empresa no contó con él.

En las semifinales se enfrentarán a los primeros de la clasificación, Zabala y Mariezkurrena II, dos pelotaris que ya saben lo que es jugar en el frontón del espacio multiusos Navarra Arena. Para el riojano será la segunda vez. Se estrenó la pasada campaña cuando jugó con Imaz. El zaguero de Berriozar es un auténtico veterano. Ha alcanzado las semifinales en las cinco ediciones y lo ha ganado en dos.

Ante dos pegadores

Los que vestirán de azul forman una combinación de pegadores a la que resulta complicado parar, sobre todo si el de Logroño está centrado. Esa será la misión de Elordi. Conseguir que su rival en los cuadros alegres no esté cómodo. El de Mallabia está bien, su derecha tiene brillo y su volea hace daño, por lo que si su zaguero consigue generarle huecos, tendrá que afinar en el remate y calentar antes que en otros encuentros su gancho para abrir huecos.

En caso de que este viernes obtenga la victoria (21.15 horas) en el primero de los encuentros del festival, será el segundo representante del territorio que consiga estar en la final. El primero fue Elezkano II, ya retirado, junto con Mariezkurrena II el año del estreno del torneo, pero no pudieron ganarlo.