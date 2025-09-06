El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elordi conecta una volea con la derecha ante la mirada de Artola. Maika Salguero

Elordi y Albisu se agarran al Masters

Suman un punto imprescindicble frente a Artola y Martija en un duelo de mucha exigencia en el frontón de Lekeitio

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:23

Había mucho en juego y los cuatro protagonistas lo dejaron patente. Elordi y Albisu se agarraron este viernes al Masters CaixaBank con uñas y dientes tras una apurada victoria frente a Artola y Martija en el frontón Santi Brouard de Lekeitio. El vizcaíno y el de Ataun siguen con vida, aunque tendrán que esperar a los resultados que den los dos próximos días para saber si estarán en semifinales. Tendrán que ver el número de victorias que tienen entre las combinaciones que quedan empatadas a tres puntos. Los que no estarán en ese grupo son los derrotados, que se quedan sin opciones.

Los cuatro pelotaris se vaciaron en uno de los mejores enfrentamientos del verano, que se decidió por detalles. En un partido de mucha exigencia en el que se cruzaron 834 pelotazos, el cansancio terminó por pasar factura. Comenzaron mejor los colorados con un Artola agresivo y acertado que puso el ritmo (5-1). Sin embargo, Elordi comenzó a entrar en el choque y las fuerzas se igualaron. Los azules empataron a seis, pero no pudieron mantener su constancia y vieron como sus rivales otra vez se escapaban (10-6). Siguieron a lo suyo para volver a equilibrado todo. Tras el ecuador (11-11), ninguna de las dos combinaciones fue capaz de romper el choque.

Los dos delanteros leyeron bien las situaciones y esperaron su oportunidad, mientras que en los cuadros largos las fuerzas estuvieron bastante igualadas. Tras el empate a 19, Elordi y Albisu se colocaron a uno para el final, pero Artola consiguió llevar el choque al último suspiro. Un error suyo hizo que la balanza se decantara para el otro lado (21-22).

Lesión de Aranguren

El partido de despedida de Urrutikoetxea de la localidad no pudo finalizar después de que a Aranguren se le saliera el hombro izquierdo tras lanzarse al suelo para levantar una parada al 'txoko' de Ezkurdia. El de Arbizu y Gabirondo ganaban (10-16).

Este sábado (17.30 horas) se disputará el segundo encuentro de la última jornada de la liguilla en el mismo escenario. Altuna III y Eskiroz, sustituto del lesionado Imaz, se enfrentan a Jaka y Zabaleta. El que gane tendrá una plaza asegurada en las semifinales del Navarra Arena. En el torneo Serie B, Agirre y Eskuza se jugarán una plaza para la final contra Peio Etxeberria y Morgaetxebarria.

