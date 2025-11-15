El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zabala y Etxeberria durante la elección de material para la final del Cuatro y Medio de mañana en el Bizkaia. Yvonne Iturgaiz

La cátedra se pronuncia sobre la final del Cuatro y Medio

Expelotaris prevén un duelo atractivo en el que, sin descartar a Zabala, las tablas de Etxeberria pueden resultar decisivas

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

El Cuatro y Medio tendrá un nuevo ganador el domingo en el Bizkaia. Peio Etxeberria se mide a Javier Zabala en una final que, los ... expelotaris que ha consultado El CORREO, ven muy atractiva por las características de ambos pelotaris, «con una zurda privilegiada con la que son capaces de ejecutar cualquier golpe y meter mucho ritmo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

