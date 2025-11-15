La cátedra se pronuncia sobre la final del Cuatro y Medio

El Cuatro y Medio tendrá un nuevo ganador el domingo en el Bizkaia. Peio Etxeberria se mide a Javier Zabala en una final que, los ... expelotaris que ha consultado El CORREO, ven muy atractiva por las características de ambos pelotaris, «con una zurda privilegiada con la que son capaces de ejecutar cualquier golpe y meter mucho ritmo».

Roberto García Ariño

«Si ambos mantienen su nivel espero tantos brillantes»

O«Espero una final muy bonita. No se ha jugado hasta ahora y tiene su aliciente». El vizcaíno Roberto García Ariño, exprofesional y exseleccionador de material, considera que han llegado al choque cumbre dos pelotaris que han dejado «a las grandes figuras en la cuneta». Aunque un partido así nunca se sabe por dónde puede discurrir, destaca que «ambos le imprimen mucha velocidad a la pelota y pueden llegar los fallos». «Parece que por ser su tercer intento de calarse la txapela Peio Etxeberria es más favorito, pero habrá que ver a quién le pesa más el partido. El riojano es un novato que tampoco sabemos cómo lo va a asimilar».

Al de Axpe-Marzana le ha «sorprendido el delantero de Logroño, que ha ido a más. Con su postura para golpear de arriba la pelota hace mucho daño. Ha conseguido cogerle la distancia al acotado y lo ha hecho muy bien», señala. Desde su punto de vista, bajar el material en este campeonato ha sido un acierto. «En la final habrá pelota alegre, pero es mejor cuando no se avasalla al rival por la velocidad, porque hay más margen para que el público no salga desencantado».

Ambos pelotaris han mostrado «un gran estado de forma. Pero parece que el riojano llega más como en una nube, y habrá que ver cómo lo gestiona. Los días previos habrá tenido jaleo y eso al final pasa factura». Será importante un buen arranque «porque la falta de concentración o el miedo hacen que pierdas confianza. Pero si los dos consiguen mostrar el mismo nivel que en las semifinales espero un gran partido con tantos muy brillantes».

Jokin Etxaniz

«Llegan en el mejor momento, y los dos van con todo»

OEs el técnico de Aspe que mejor les conoce porque les entrena durante toda la temporada. Para Jokin Etxaniz ambos llegan «en el mejor momento». «Tengo la sensación de que han ido los dos de menos a más. Zabala llegó al torneo con dudas por la mano. Pero la imagen que dio en la semifinal fue muy buena. Estuvo fuerte y centrado». Peio Etxeberria arrancó con una derrota, «pero ha sabido reconstruirse». Son dos pelotaris distintos, pero tienen una forma de jugar muy parecida en el Cuatro y Medio. Buscan el paso al frente. «Cuentan con una zurda privilegiada con la que son capaces de dar cualquier golpe y poner mucho ritmo, y con la derecha tienen buena volea y velocidad en el brazo».

Por eso el de Bergara ve un partido «abierto». Los dos están defendiendo bien, se están moviendo rápido en la cancha, «por lo que el acierto también será importante». El resto es algo en el que el navarro puede tener algo de ventaja. «El riojano era una asignatura que tenía pendiente y ya en el torneo de San Fermín y en éste se le ha visto que la ha aprobado».

Etxaniz explica que transformaciones como la de Zabala en la distancia suelen ocurrir. Detalles se le veían antes. «Él sabía que tenía cualidades, jugaba tantos buenos pero le costaba ganar. Como consecuencia de ello no avanzaba en las competiciones. Disputaba solo un partido al año porque era eliminatoria... Es todo una cadena. Al conseguir avanzar se ha ido creyendo que puede. Con Juan Martínez de Irujo fue parecido. El de Ibero estaba en que no, pero ganó un torneo de San Fermín de la distancia y se vio que también podía». Zabala ya ganó a pelotaris importantes en la 'jaula' navarra y fue el impulso que necesitaba. «Y eso que este año ha sufrido. No ha sido para él un camino de rosas, pero su última imagen de semifinales ha sido muy buena».

Para Peio Etxeberria será la tercera final por lo que ya no hay secretos dentro de la distancia. «Es uno de los rivales a batir los últimos años. Que llegue a tres seguidas no es casualidad. Quiere decir que está haciendo bien las cosas. Es un especialista al que le está faltando la guinda».

A la hora de gestionar un choque así, «depende un poco de cómo es cada uno, del carácter que tenga». El de Zenotz lleva trabajando años la concentración, y Zabala también ha mejorado en este aspecto». «Si los dos consiguen dar su nivel espero un partido muy duro. Meten mucho ritmo y van con todo. Por su forma de jugar puede haber errores, pero ojalá que la mayoría de tantos sean terminados».

Mikel Idoate

«Etxeberria es favoritopor su cabeza privilegiada»

O«Un partido así siempre está rodeado de una gran carga emocional y habrá que ver si los dos pelotaris rinden como se espera de inicio», destaca Mikel Idoate. No cree que Peio Etxeberria sea favorito porque es su tercera final, «sino porque ha demostrado en los dos últimos años que mentalmente es un deportista muy duro. Siempre rinde cerca de su mejor nivel. Puede estar mejor o peor de juego, más o menos fresco, pero casi siempre compite. Y eso te da una sensación de garantía en duelos de estas características». Por experiencia sabe que el frontón Bizkaia «es un poco pesado y cuesta tener buenas sensaciones». «Se suelen alargar un poco más los encuentros y en un duelo exigente, a priori, puede estar un puntito por encima de Zabala».

Pero en su opinión, esta tercera final puede tener «trampa». «En la primera cayó contra Altuna III y en la segunda contra Laso. En ambas tenía poco que perder». Pero esta vez es contra el riojano al que puede ver factible ganarle, y eso incluye una presión. «Ya ha demostrado que tiene una cabeza privilegiada en otras situaciones como cuando este verano le metieron en Segunda en el Masters. Y se merece un respeto». Javier Zabala le recuerda en muchas cosas al torero Morante de la Puebla. «Es un artista que necesita jugar en un gran frontón contra un gran rival para ofrecer su mejor nivel. Cuando está bajo los focos se crece. Y eso me hace pensar que va a jugar bien. Es un pelotari muy peligroso, que le imprime mucha velocidad. Es anárquico, pero en esa situación consigue que el rival lo pase mal. Ha madurado y logrado que en esta distancia haya un 'click' en su cabeza».

Idaoate considera que en el duelo habrá muchas claves. Una será el comienzo, «porque cuesta mucho darle la vuelta a un mal arranque», y otra la dureza. «En caso de que sea peloteado le pude beneficiar al navarro, y la tercera será coger el centro de la cancha y mandar». Los dos juegan muy bien en largo y en Bilbao da más tiempo para defender, «por lo que también será importante ver quién acaba mejor los tantos».