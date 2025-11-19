Barakaldo se prepara para acoger la Liga de Naciones de cesta punta

El Frontón de Barakaldo se prepara para vivir la próxima semana una cita internacional de cesta punta. La Liga de las Naciones de Pelota celebra ... una nueva edición, que tendrá lugar entre el Frontón de Miribilla y el escenario baracaldés. En el caso de este último, acogerá la modalidad de cesta punta entre el 24 y el 28 de noviembre, por lo que jugarán allí distintas selecciones masculinas y femeninas de distintas partes del mundo.

Iñigo Asensio, presidente de Barakaldo Kirolak, indicó que «para nosotros es un orgullo que un campeonato de estas características se juegue en nuestra casa, en este frontón. Esperamos que los vecinos y vecinas se animen a venir, a disfrutar de la pelota y que convirtamos esta semana en una auténtica fiesta». Todo comenzará el lunes 24. Se disputarán hasta cuatro partidos al día, hasta que el día 28 se celebren las semifinales y la final.

Las entradas a dichos partidos son gratuitas. «Veremos partidos muy completos entre Euskadi, España y Francia, principalmente, aunque no hay que descartar sorpresas con México, Portugal...», señaló Iskander Eguillor, del club de pelota baracaldés Gure Kirola, quien también ha participado en la organización de distintas actividades en torno a esta competición. Lo más destacado son los talleres de pelota para niños y niñas, que tendrán más de 600 participantes.

Estos cursos se realizarán de lunes a miércoles. En ellos se podrá conocer la historia de la pelota, verán cómo se fabrica el material, practicarán diferentes modalidades, podrán ver entrenamientos de pelotaris, etc. Además, el día 27, se llevará a cabo un Pintxi Pelota, en el que se degustarán pintxos relacionados con la pelota, con la colaboración de cuatro bares de Zaballa: Horreo, Mendi, Los Jamones y Sugoi. También habrá una kalejira con trikitixa desde el frontón.