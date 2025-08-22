El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iztueta, con Mariezkurrena II aprisionado contra la pared, en la semifinal del miércoles en Bilbao. Mireya López

Artola-Iztueta, del debut a la final

Juegan por el título en la Aste Nagusia en el estreno de ambos en el torneo y con Elordi y Zabaleta como obstáculo para inscribir sus nombres al palmarés

Joseba Lezeta

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:07

Iñaki Artola comentaba en los minutos posteriores a la semifinal que le hacía ilusión la final del Torneo Aste Nagusia de Bilbao, programada hoy, a ... las 18.30 horas, en el frontón Bizkaia. «Si la memoria no me traiciona, creo que no lo he ganado nunca». Estaba en lo cierto. De hecho, es imposible que lo hubiera ganado antes por una razón simple. La de este año es su primera participación en el torneo de la capital vizcaína. Nunca antes había sido titular.

