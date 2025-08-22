Artola-Iztueta, del debut a la final

Iñaki Artola comentaba en los minutos posteriores a la semifinal que le hacía ilusión la final del Torneo Aste Nagusia de Bilbao, programada hoy, a ... las 18.30 horas, en el frontón Bizkaia. «Si la memoria no me traiciona, creo que no lo he ganado nunca». Estaba en lo cierto. De hecho, es imposible que lo hubiera ganado antes por una razón simple. La de este año es su primera participación en el torneo de la capital vizcaína. Nunca antes había sido titular.

Entre el Torneo Bizkaia por equipos, en cuya final ha intervenido en tres ocasiones, el Aste Nagusia y las visitas a Bilbao a lo largo del año, es comprensible que Iñaki Artola no fuera consciente de este detalle. Lo constata un repaso rápido a la hemeroteca.

También es la primera final para Martxel Iztueta en su estreno en esta competición. Como Artola, con la diferencia de que el tolosarra estrena titularidad a los 21 años y el alegiarra lo hace a los 31. Ya disputaron juntos el Torneo San Fermín, en el que no pudieron pasar de la fase de grupos.

Juegan contra Elordi y Zabaleta, dupla campeona del Parejas en 2023 y alineada por Aspe en el torneo bilbaíno por tercera edición consecutiva, si bien un problema físico apartó a última hora al de Mallabia, sustituido por Ezkurdia. Funcionó el cambio porque la pareja ganó el título.

Zabaleta saltará a la cancha con la sana intención de inscribir su nombre por cuarta vez en el Torneo Aste Nagusia. Ya se impuso en 2016 y 2018 con Elezkano II y en 2023 al lado de Ezkurdia. De momento comparte con Olaizola II y Laso la condición de pelotari más laureado en esta cita estival del calendario.

La condición física puede pesar en el rendimiento de los cuatro protagonistas en un momento crítico de la campaña estival. Varios pelotaris empiezan a acusar el trote de una primera quincena de agosto repleta de compromisos, sumada a una última semana intensa de julio. El cansancio aparece a veces cuando menos se espera. Sorprendió, por ejemplo, ver a un Eskiroz exprimido en la semifinal del Serie B del miércoles. Tampoco debe extrañar.

Artola confiesa haberse sentido «fresco» en la vuelta a las canchas después de diecisiete días de ausencia por una microrrotura muscular en la pierna. «Tampoco es que haya estado parado del todo. El problema para nosotros, los pelotaris, es que sales de una lesión y te encuentras de repente, como me ha sucedido a mí, con tres encuentros en cinco días: lunes, miércoles y viernes. En el caso de los futbolistas, el entrenador puede administrar los esfuerzos y alinear a un jugador 45 minutos en lugar de 90. Los pelotaris tenemos que empezar y terminar el partido».

Tres partidos en cinco días

También es el tercer partido en cinco días para Elordi y Zabaleta, que vienen de ganar la final del Torneo Bizkaia y la semifinal del Aste Nagusia. Ha demostrado frescura el delantero de Mallabia. El zaguero de Etxarren acumula todavía mayor carga, ya que el domingo jugó en Zarautz dentro del Masters CaixaBank. Venía de una racha negativa de resultados y de dudas en el juego, solucionadas en buena parte con tres victorias seguidas. Ganar ayuda y refuerza la confianza.

Iztueta, zaguero de moda, superó el examen de Mariezkurrena y está dispuesto a afrontar la reválida ante otro grande, Zabaleta, 48 horas después. Veremos con qué material. Porque el de la primera semifinal, excesivamente vivo, no tuvo nada que ver con el de la segunda, que no agradó precisamente a Jaka.