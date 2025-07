Altuna y Rezusta repiten en Donosti

Altuna III y Rezusta se han convertido en una pareja clásica en el Torneo Donostia Hiria. Esta temporada volverán a jugar juntos y será la ... quinta ocasión. El año pasado lograron por primera vez hacerse con el trofeo y tendrán la oportunidad de defenderlo. «Nos salió bien. Es un torneo que me hace ilusión, pero hay parejas fuertes y será complicado repetirlo», admitió el zaguero de Bergara. Su compañero se ausentó este lunesr de la presentación realizada en el Ayuntamiento al tener un compromiso personal.

Tendrán un duelo exigente contra Ezkurdia y Zabaleta el día 26 de agosto por la noche –21.15 horas–. El delantero de Arbizu regresará al Atano III tres años después. La última vez que jugó este torneo lo hizo junto a Mariezkurrena II y lo ganó. «Son dos pelotaris veteranos pero con mucho nivel. Juntos pueden meter mucho ritmo y me tocará trabajar. Zabaleta domina casi todos los partidos, y Ezkurdia nos lo pondrá complicado con su juego de aire, pero tengo un buen compañero que enredará», añadió Rezusta.

A un mes vista de la disputa de su primer compromiso, el guardaespaldas guipuzcoano también consideró que lo más importante será llegar bien porque, aunque en agosto tiene menos encuentros que otros años, «son bastantes».

La competición se abrirá con el festival de la rama de Baiko el día 24 de agosto, que se adelantará a las 16.45 horas al coincidir con el partido de la Real Sociedad. Artola e Iztueta tendrán como rivales a Peña II e Imaz. Al igual que en San Fermín, en el Masters CaixaBank y en Bilbao, el zaguero de Tolosa volverá a contar con un hueco. Hasta el momento ha dejado razones suficientes en la cancha para que cuenten con él, y está gestionando bien el trote de la época estival.

«Está jugando mucho a pelota. Me tocó de compañero en el torneo navarro en el que me quedé con la espinita de querer hacer más. Repetir con Iztueta y pelear un torneo cerca de casa me hace muchísima ilusión, y ayudarle a conseguir su primer torneo es un objetivo que me motiva», manifestó Artola.

Se medirán a una combinación peligrosa porque «cuando solo hay cuatro parejas sabes que va a ser un partido difícil. Peña II está en un momento muy bueno, viene de ganar el Cuatro y Medio e Imaz es un seguro de vida», subrayó el de Alegia, que también tiene unos meses movidos este verano por la ausencia de Laso, en plena recuperación de su operación de rodilla.

Final el 29 de agosto

Al igual que en los otros campeonatos, la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) volverá a programar un torneo de Serie B de forma paralela porque quieren que prime la competición. Zubizarreta III y Lizeaga tendrán como rivales a Senar y Ugartemendia en el primer partido, mientras que Egiguren V y Bikuña se enfrentarán a Salaberria y Gabirondo, en el segundo. Ambas finales se disputarán el 29 de agosto por la noche.