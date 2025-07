Altuna III se aplica en el Masters

okin Altuna volvió a la senda de la victoria en el Masters CaixaBank. El de Amezketa y un buen Imaz sumaron este viernes su segundo ... punto en el frontón de Ermua y tienen bien encaminada su clasificación en la competición. Los colorados amargaron el estreno de Elordi y Albisu en el torneo tras un encuentro bastante completo en el que el delantero recuperó su mordiente y estuvo fino en el remate, mientras que el zaguero gana confianza poco a poco.

En plena vorágine de encuentros, Altuna III está sacando adelante los que verdaderamente importan en la época estival. Este sábado vuelve a jugar en fiestas de Ordizia sin apenas descanso, pero lo hará con las buenas sensaciones que transmitió en la localidad vizcaína. El guardaespaldas de Oiartzun empieza a reconocerse en la cancha. Concedió muy poco y su derecha cada vez está mejor. Cruzó un par de pelotas atrás que no tuvieron respuesta.

Los azules pagaron las consecuencias de un inicio bastante pobre y de tener que ir siempre a remolque. El de Mallabia, que jugaba cerca de casa y quería ofrecer un buen nivel, no estuvo nada cómodo en la finalización. Le costó abrir ángulos con el gancho y cuando lo hizo fue demasiado tarde. No fue capaz de encontrar los huecos que buscaba y, en una situación así, su rival en los cuadros alegres puede resultar letal. Albisu consiguió mandar por momentos, pero no lo suficiente.

El encuentro comenzó con una vuelta tras 21 pelotazos después de que el de Amezketa se cruzara tarde e impidiera que ninguno de sus rivales pudiera golpear la pelota. Sin embargo, pronto apareció su versión más voraz y en tres saque-remates consecutivos comenzó a encarrilar el duelo. Como el vizcaíno no estaba cómodo llegaron sus errores, pero los azules consiguieron que no se les escaparan en el luminoso porque los guipuzcoanos también ofrecieron algún síntoma de inestabilidad. Sin embargo, cuando se acercaron en el marcador no pudieron reducir la diferencia a menos de dos tantos. Hubo que esperar hasta el 8-5 para ver a Elordi meter un dos paredes de volea con la derecha y estrenar su casillero.

Pequeñas tacadas

El choque fue por pequeñas tacadas y los ganadores alcanzaron el ecuador con cinco de ventaja (11-6). El de Mallabia y el de Ataun aguantaron poco más. No fue su tarde. Altuna III e Imaz, bastante más centrados consiguieron romper el partido definitivamente con un pelotazo atrás y una cortada del delantero, y una escapada de su compañero. Siguieron sin conceder prácticamente nada y lograron contener un tímido arranque del vizcaíno en un desesperado intento de reacción. El de Amezketa puso el broche al enfrentamiento con un gancho y una parada perfecta al 'txoko'.

El partido del torneo Serie B que abrió el festival fue para Zubizarreta y Bikuña. Tuvieron que emplearse a fondo para vencer (16-22) a Peña II y Gabirondo.