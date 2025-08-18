Aitor Elordi brilla en la final del Torneo Bizkaia Junto a Zabaleta suma el punto definitivo para su equipo, que hizo pleno tras los triunfos de Peio Etxeberria en la 'jaula' y Expósito en el mano a mano

Sieta años después un motivado Aitor Elordi volvió a hacerse este lunes con el Torneo Bizkaia por equipos. El delantero de Mallabia quería realizar un buen papel en el campeonato que se resolvió tras dos meses de parón, y brilló en la cancha de Miribilla bien ayudado por Zabaleta. Juntos sumaron el punto definitivo que dio el triunfo al conjunto de Oiz y dejó sentenciada la final contra Sollube, que contó con Artola y Albisu como representantes en el duelo de parejas. Antes, Peio Etxeberria allanó el camino con su victoria en el Cuatro y Medio contra Agirre.

El campeonato es un banco de pruebas para la pelota profesional, pero su disputa a sets no termina de enganchar a pesar de haber reducido el número de tantos necesarios para ganar un juego a diez. Los pelotaris sacaron desde el cuadro cuatro y medio en los encuentros individuales a pesar de que en el inicio del torneo lo hicieron medio cuadro más adelante. Por lo que, por el momento, parece que la distancia para ejecutar el primer golpeo no sufrirá cambios tal y como reclamaban los pelotaris.

Elordi y Zabaleta vencieron en dos juegos (7-10 y 9-10), pero tuvieron que sudar para levantar los brazos. La combinación guipuzcoana presentó batalla y otra de las buenas noticias fue que el delantero de Alegia está recuperado de la lesión muscular que le tuvo parado dieciocho días. Todavía muestra algo de temor en los desplazamientos, pero las sensaciones que transmitió fueron buenas.

De menos a más

Los colorados comenzaron muy fuertes y con pocas concesiones, por lo que se adelantaron en el marcador 5-1. Sin embargo, los de Aspe engrasaron poco a poco su maquinaria para sacar la cabeza. La volea del vizcaíno hizo daño. Fue el arma con el que consiguió mover a sus oponentes, acabar varios tantos y, como consecuencia de ello, facilitar el trabajo a su zaguero para que ganar en confianza. Los azules se hicieron con el primer juego tras una tacada de seis tantos (7-10). El segundo set discurrió por un sendero similar. Artola y Albisu llegaron a contar con una ventaja de cuatro tantos (8-4) tras mostrarse muy sólidos y dominar el peloteo, pero fueron sus errores a partir de entonces los que dieron vida a sus rivales. Elordi arriesgó más a medida que recortaban la diferencia. Los de Baiko llegaron a colocarse a falta de un tanto para empatar el choque (9-8), pero uno de los pocos errores del zaguero de Ataun llegó en peor momento y el de Mallabia le sorprendió con un saque al ancho en el tanto que cerró el encuentro.

En el duelo de la 'jaula', Peio Etxeberria firmó un partido de menos a más frente a un combativo y agresivo Agirre. En el primer set su reacción fue tardía y cayó (10-8). En el segundo dio un paso al frente, imprimió velocidad a la pelota y, tras el empate tres, se fue directo al cartón 10. En el definitivo mandó desde el inicio (0-5). En el duelo del mano a mano entre Bakaikoa y Expósito, sustituto de Salaberria, también cayó del lado del representante del equipo Oiz con autoridad (4-10 y 5-10).