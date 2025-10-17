El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere un piloto portugués en la última etapa del Rally de Marruecos

El fallecido, Jorge Brandao, se ha caído en el kilómetro 214 de la jornada

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:02

Comenta

Luto en el Rallye de Marruecos. El piloto portugués Jorge Brandao ha fallecido tras sufrir un accidente en la última etapa de la prueba que se disputa en el país norteafricano. Al parecer, se ha caído en el kilómetro 214 de la jornada, ha chocado contra una duna y, a pesar de los intentos de los médicos por reanimarle, ha muerto.

Esta es la nota publicada por la organización: «Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally de Marruecos, una vuelta a Erfoud, el motociclista Jorge Brandao, que participaba en la carrera por segunda vez, sufrió un accidente en las dunas en el kilómetro 214. Fue atendido rápidamente por médicos en un helicóptero medicalizado, que lo trasladaron al hospital de Erfoud, donde falleció a las 13:55. El Rally de Marruecos ofrece sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.».

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

