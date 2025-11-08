Marco Bezzecchi le gana el duelo a Pedro Acosta por la pole Mano a mano entre el italiano y el español en la Q2 de MotoGP, donde Álex Márquez sufrió una caída en los instantes finales y solo pudo ser quinto

La lluvia caída durante la noche dejó un circuito de Portimao completamente mojado y aunque la mañana del sábado amaneció soleada, la pista no llegó a secarse del todo y de cara a la calificación todavía presentaba algunos parches de agua que hacía que las condiciones del asfalto fueran muy delicadas.

Antes de arrancar los entrenamientos cronometrados se conoció la noticia de que Raúl Fernández, el piloto que ganó la carrera de Phillip Island, no iba a participar en la calificación, tras sufrir una violenta caída en el entrenamiento libre del viernes donde se le salió el hombro izquierdo. El piloto madrileño amaneció el sábado muy dolorido y será baja en lo que resta de Gran Premio de Portugal.

La repesca de la Q1 dio el banderazo de salida a una calificación complicada por las condiciones de la pista y donde los mejores tiempos tenían garantizada su plaza en la definitiva Q2. Y esta fue para dos Yamaha, la del equipo oficial Fabio Quartararo, y la del satélite, Jack Miller. Se quedaron a las puertas, Luca Marini, Brad Binder y Franco Morbidelli, que saldrán desde la quinta fila de parrilla; mientras que el único español en esta sesión, Álex Rins, lo hará una por detrás, desde la 17ª posición.

Cuarta pole de Bezzechi

Se esperaba una batalla por la pole muy igualada en Portimao, después de lo visto en los entrenamientos y no decepcionó. A priori, el favorito era Álex Márquez, que había sido el más rápido el viernes y esa confición la mantuvo con el primer juego de neumáticos, con el que logró el mejor tiempo provisional, aunque todavía con registro discretos, más lentos incluso que los de la práctica del viernes.

Quedaba el segundo ataque al crono, el definitivo y donde los tiempos ya bajarían considerablemente. El que no pudo aprovechar al máximo esa mejora de la pista fue Álex Márquez, que se fue al suelo faltando dos minutos y que no pudo luchar por una pole que estuvo muy disputada entre Marco Bezzecchi y Pedro Acosta.

El primero en bajar de la barrera de 1'38 fue el italiano, que hizo una sucesión de vueltas rápidas que no pudo replicar el murciano, siempre a su estela, pero siempre por detrás. Finalmente, el de Aprilia se hizo con la pole parando el crono en 1'37.556, y con 150 milésimas sobre Acosta. La de Portugal es la cuarta pole del año para el italiano, que será el rival a batir en un sprint muy abierto y sin un favorito claro.

Pedro Acosta tendrá la mejor oportunidad de la temporada ya que por primera vez partirá desde esa primera fila y no tendrá ninguna Ducati por delante. «Estar en esa primera fila es muy importante para no tener que arriesgar en las primeras vueltas y luchar por el podio y ya veremos si algo más porque Álex está cerca y Marco también está fuerte», comentaba el de Mazarrón.

La sorpresa en esta Q2 la protagonizó Fabio Quartararo, con la Yamaha, que se coló en la tercera posición viniendo de la Q1. Un resultado que incluso sorprendía al francés, que esperaba estar en la tercera o cuarta fila. La mejor Ducati será la de Pecco Bagnaia, que salvó los muebles en la última vuelta con un tiempo que le situó en la cuarta posición, justo por delante de Álex Márquez, que bajó hasta la quinta plaza, pero que puede darse por satisfecho ya que se perdió los minutos finales de la sesión.

El de Cervera saldrá por delante de dos Honda, las del francés Johann Zarco y la del español Joan Mir, séptimo y que abrirá la tercera fila en la que le acompañarán Jack Miller y Fabio Di Giannantonio y desde la cuarta Pol Espargaró, Fermín Aldeguer y el japonés Ogura.

