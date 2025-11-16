Marco Bezzecchi y Raúl Fernández ponen la traca final a MotoGP

Jesús Gutiérrez Cheste Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:53 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

El campeonato del mundo de MotoGP echó el telón en Valencia, como manda la tradición, con un Circuit Ricardo Tormo llenó hasta la bandera que volvió a acoger a más de 93.000 espectadores con los que parecía homenajear al campeón de 2025 y su dorsal 93, Marc Márquez, que no pudo despedirse encima de su Ducati, pero que sí estuvo en la previa saludando a la afición.

El primer incidente antes incluso de darse la salida se produjo en la parrilla, cuando Franco Morbidelli se despistó e impactó con la Honda de Aleix Espargaró una vez que este ya estaba parado en su caja. El italiano tuvo que retirarse con su moto dañada y con una pequeña fractura en el dedo. Y antes de acabar la primera vuelta hubo otro incidente en el que se vio inmerso Pecco Bagnaia. El italiano fue impactado por la Honda de Johann Zarco, que más tarde sería sancionado, y acabó por los suelos, en un epitafio triste de lo que ha sido su temporada, especialmente estas últimas carreras.

Mientras que por detrás se acumulaban los incidentes, por delante Marco Bezzecchi contenía a Álex Márquez en la salida y desde ahí el italiano ya no abandonó esa primera posición. Segunda victoria consecutiva de la temporada para el transalpino y su primer 'Grand Chelem', ya que partía desde la pole, lideró cada uno de los giros y además logró la vuelta rápida. Pero no fue una victoria tan autoritaria como dicen los números, no por el pequeño de los Márquez, sino porque su compañero de marca, Raúl Fernández, no le dio un respiro hasta la última vuelta.

El piloto madrileño, con la Aprilia satélite, hizo una carrera de menos a más. Defendiéndose en la primera vuelta del ataque de Pedro Acosta y adelantando a dos Ducati en la pista, las de Di Giannantonio y la de Álex Márquez cuando este empezó a sufrir con los neumáticos. En los giros finales, Fernández llegó a apretar incluso a su jefe de filas en Aprilia, pero no encontró el hueco para meterle la moto y acabó a seis décimas del ganador. «Lo he intentado hasta el final, pero había un par de curvas que Marco las hacía más rápidas. Lo importante es que hemos hecho un final de año increíble. Con trabajo, con esfuerzo y sin tirar la toalla le hemos dado la vuelta a la situación», reconocía el piloto español, que en el tramo final de la temporada ha sido uno de los actores principales.

La última posición varió hasta en tres ocasiones en los giros finales. Álex Márquez contuvo el ataque de Pedro Acosta hasta que este logró meterle la moto a falta de ocho vueltas, pero lejos de cantar victoria, vio cómo por detrás Di Giannantonio se pegaba a su rueda y en la antepenúltima vuelta le robaba ese último escalón del podio. No acababa nada contento el murciano, que lanzaba un dardo a su marca cuando terminaba la carrera: «¿Qué me ha faltado para ganar? Una mejor moto». Y el que todavía perdería la quinta posición era Álex Márquez, que en la última curva del año era adelantado por su compañero de equipo, Fermín Aldeguer. Valencia echaba el telón a la temporada 2025. Y en este mismo escenario arrancará la pretemporada 2026 el próximo martes, cuando se celebre el primer test del siguiente curso.