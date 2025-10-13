Marc Márquez, operado con éxito del omóplato derecho tras su caída en Indonesia

Marc Márquez ha sido operado con éxito del omóplato derecho, una intervención que se llevó a cabo de forma inesperada en el proceso de recupeación ... del piloto tras su lesión en Indonesia, después de que los médicos le recomendaran abandonar el tratamiento conservador inicialmente previsto.

Tras una semana de inmovilización y ante el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder con la cirugía para estabilizar y reparar los ligamentos acromioclaviculares.

Ducati lo confirmaba en la mañana de este lunes a través de un comunicado de prensa: «El mismo equipo médico que le diagnosticó hace 7 días, ha constatado que la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizarle una estabilización quirúrgica y también repararle los ligamentos acromioclaviculares».

El piloto catalán, que venía de lograr un noveno campeonato mundial que confirma su regreso al más alto nivel tras varios años marcados por las lesiones, deberá ahora guardar reposo y seguir un proceso de recuperación supervisado por su equipo médico.