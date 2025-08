Zierbena rompe en la Ikurriña EL CORREO la racha triunfal de Orio

Zierbena venía de recibir dos sopapos en Castro Urdiales –noveno– y Hondarribia –quinto–, pero este domingo los 'galipos' volvieron a recuperar su mejor versión para ... conquistar la Ikurriña ELCORREO, Gran Premio Kutxabank por delante de Orio. Un segundo y 68 centésimas a favor de los hombres de Dani Pérez que remaron en la segunda tanda y supieron exprimirse al máximo.

Los ganadores se toparon con una ambiciosa Hondarribia en la primera mitad de regata, pero en el tramo final del segundo sector los patroneados por Aitor Lazkano aprovecharon dos olas para plantarse a mitad de recorrido con ocho segundos sobre la 'Ama Guadalupekoa'. A partir de ahí completaron una auténtica contrarreloj en solitario que a la postre les valió el premio gordo.

Faltaban por saltar a escena el 'capo' de la competición, Orio, que se las vio con Urdaibai y Donostiarra, pero el registro de Zierbena ya dejaba ver que tendrían que remar mucho para rebajarlo. De salida, tanto bermeotarras como donostiarras apretaron y mucho a los 'aguilluchos'. La 'Torrekua' llegó a estar tres segundos por delante, pero nada más realizar el giro inaugural, Aranberri demostró que es un auténtico mago popa a la ola.

En un visto y no visto, la 'San Nikolas' tomó la proa de la regata y se fue a por la bandera. No lo consiguió. En la segunda maniobra, los dirigidos por Iker Zabala marcaban idéntico crono que Zierbena, pero en la última la balanza caía del lado 'galipo' –dos segundos–. Aranberri tocó zafarrancho de combate, pero esta vez no surtió efecto. A 500 metros de meta la ikurriña estaba en el aire, pero la balanza en ese tramo final cayó del lado de Zierbena cuya tripulación esperaba acontecimientos en el agua. Los de Dani Pérez necesitan ahora cierta regularidad.

La tercera plaza fue para Donostiarra, mientras que Hondarribia acabó cuarto por delante de una Urdaibai que no acertó popa a la ola. Los de Jon Salsamendi tienen tarea por delante si quieren asentarse en la tanda de honor. De momento, los fronterizos siguen dos puntos por delante.

Victoria de Arraun Lagunak

Por otra parte, Arraun Lagunak se adjudicó la Bandera Euskotren por 66 centésimas sobre Orio. Ambas tripulaciones, tras lo acontecido la víspera en Hondarribia remaron en tandas diferentes. Las 'aguiluchas' lo hicieron en la primera y prácticamente realizaron una contrarreloj en solitario. Pusieron tierra de por medio pronto respecto a Hibaika y se plantaron en la ciaboga con 9 segundos de renta sobre las de Renteria y a la vuelta ampliaron la diferencia sobre sus rivales de tanda. El tiempo de las 'aguiluchas' en meta, a solo tres segundos del récord del campo, dejaban claro que habían completado una buena regata.

Pero, Arraun Lagunak no se dejó amedrentar. Realizó, como suele ser habitual en la 'Lugañene', una salida muy fuerte y transcurridos dos minutos ya mostraba la popa a Tolosaldea. En la maniobra, las de Juan Mari Etxabe marcaban un segundo menos que Orio en ese punto. La bandera estaba en el aire. Popa a la ola, Arraun Lagunak se exprimió al máximo y, a falta de 150 metros para llegar a meta, el GPS le daba ganador con tres segundos de renta sobre las 'aguiluchas', pero la realidad es que finalmente decantó la balanza a su favor –séptimo triunfo liguero– solo por 66 centésimas. Las centésimas volvieron a caer del lado de la 'Lugañene'.