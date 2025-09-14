Zierbena y Orio se juegan La Conchacon Urdaibai al acecho

La suerte está echada en la Bandera de La Concha. Zierbena y Orio, separadas por una exigua diferencia de diez centésimas -la más corta de ... la historia- se juegan hoy (12.00 horas) a cara o cruz la madre de todas las banderas. Todos los focos están puestos en esta dupla, pero en el horizonte también asoma Urdaibai como tercera en discordia. Los 'txos' parten con una desventaja de 6 segundos y 18 centésimas, mientras que Donostiarra completa el cuarteto de la tanda de honor, pero en su caso muy lejos de la cabeza, concretamente a 15 segundos y 80 centésimas.

Dada la igualdad reinante, las condiciones marítimas y el sorteo de calles pueden jugar un papel determinante. A priori, la mar de fondo del noroeste levantará olas de unos dos metros de altura y el viento soplará del sur para rolar después al norte, con rachas que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora.

Los tres contendientes tienen razones para soñar. Zierbena ha sido la que más veces ha derrotado a una intratable Orio durante el verano -tres- y ha demostrado que está preparada para afrontar «una regata psicológicamente muy dura» como la que de este mediodía espera su técnico Dani Pérez. Orio, por su parte, es la clara dominadora del curso -14 victorias- y el pasado domingo volvió a ser la más rápida, aunque una penalización de tres segundo le relegó a la segunda plaza.

Arraun Lagunak en chicas

«No tenemos que inventar nada, debemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora porque ya fuimos los más rápidos el otro día también. El que gane lo hará por más tres segundos», asegura el preparador 'aguilucho', Iker Zabala, que entiende que la bandera es cosa de dos. Sin embargo, Urdaibai avisa que plantará batalla. «No vamos a regalar nada por mucho que las estadísticas están claramente en contra. Este año solo hemos ganado dos veces a Orio y ambas en la bahía de La Concha y por más de seis segundos, así que ¿por qué no?», apunta Jon Salsamendi, técnico 'txo'. Los bermeotarras realizaron ayer una suave sesión de entrenamiento en el escenario de la batalla, mientras que los 'galipos' mantuvieron su rutina habitual y se ejercitaron en casa. La tanda inaugural enfrentará a Getaria, Hondarribia, San Juan y Lekittarra.

Por lo que respecta a la Bandera femenina, Arraun Lagunak, tras su arrollador triunfo el pasado domingo, tiene la su cuarta Concha muy bien encarrilada. La 'Lugañene' parte con un colchón de diez segundos sobre Tolosaldea y Orio y de quince respecto a Zumaia. Este cuarteto conformará la tanda de honor, mientras que Astillero, Donostiarra, Hibaika y Hondarribia abrirán el fuego a partir de las 11.00 horas. La suerte está echada.