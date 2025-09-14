El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zierbena desembarca en la primera jornada de La Concha. Maika Salguero

Zierbena y Orio se juegan La Conchacon Urdaibai al acecho

El sorteo de calles puede ser clave en una regata en la que se esperanolas de en torno a dos metros de altura

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:31

La suerte está echada en la Bandera de La Concha. Zierbena y Orio, separadas por una exigua diferencia de diez centésimas -la más corta de ... la historia- se juegan hoy (12.00 horas) a cara o cruz la madre de todas las banderas. Todos los focos están puestos en esta dupla, pero en el horizonte también asoma Urdaibai como tercera en discordia. Los 'txos' parten con una desventaja de 6 segundos y 18 centésimas, mientras que Donostiarra completa el cuarteto de la tanda de honor, pero en su caso muy lejos de la cabeza, concretamente a 15 segundos y 80 centésimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zierbena y Orio se juegan La Conchacon Urdaibai al acecho

Zierbena y Orio se juegan La Conchacon Urdaibai al acecho