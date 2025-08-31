El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Korta posa en las escaleras del puerto de Castro Urdiales Maika Salguero

«Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»

José Luis Korta | Leyenda del remo ·

En la hora de su retirada, el oriotarra habla de sí mismo y repasa seis décadas de triunfos y controversias

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:06

José Luis Korta ya está recogiendo sus cosas en las instalaciones del club de remo de Castro. Después de medio siglo como profesional será la ... última vez que haga este tipo de trabajo, casi siempre triste, propio de las despedidas. El oriotarra, sin embargo, no parece afectado. A sus 76 años, él lo sigue haciendo todo con la energía arrolladora, casi hipnótica, que le ha acompañado a lo largo de su vida. Nada más escucharle -lo primero que cuenta entre carcajadas es que el día anterior salió a pescar jibiones y uno de ellos le mordió «el muy cabrón»-, el periodista se dice a sí mismo que hablar de Korta y de retirada es un oxímoron, que este hombre vehemente, locuaz y frontal, despertador de filias y fobias, este competidor visceral que no dejaría indiferente ni al koala más dormilón de Australia, seguirá siempre en activo, de un modo u otro. Esta mañana de finales de agosto le toca una entrevista personal, a modo de repaso biográfico. La charla comienza por el principio. Hablamos de Ortzaika, el barrio ribereño de Orio donde en 1949 nació quien es, sin duda, la mayor leyenda viva del remo.

