«Yo nunca he atacado, siempre he contraatacado»

– Se le ve en forma. Nadie diría que tiene la edad que tiene. Hasta se hace raro pensar que se retira.

– ¿En forma? ¡ ... Pero si me duele todo el cuerpo! ¿A quien no le duele con casi ochenta años? El que te diga que no, miente.

– Está usted hecho un roble.

– Calla, calla... Si el otro día tuvo que comer con la mano izquierda porque me dolía aquí (señala un punto del antebrazo derecho). Me duele todo, lo que pasa es que no voy a médico.

– ¿Por miedo?

– No, no. Se me olvida ir a la revisión. La primera vez que fui al médico fue con 14 años para poder ir a la mar. Y me dijo que había tenido pleura.

– Anda.

– Pero cómo no íbamos a tener pleuras nosotros sin andábamos descalzos hasta en la nieve, si no teníamos ni zapatos, ni pantalones y andábamos en pelotas...

– ¿ A qué va a dedicar su tiempo ahora que se jubila?

– A muchas cosas. Me gusta cazar, pescar... Ahora estaré más con la familia, con los hijos, los nietos... Mientras nos de salud el de arriba, todo irá bien. Porque la verdad es que tenemos suerte de vivir en un sitio acojonante. Tenemos agua y tenemos mubles en la ría. Plantas una patata y te sale un kilo. Yo en Alemania he comido patatas cocidas con muble.

– Ya sabe que en la Wikipedia le califican de remero, entrenador y showman televisivo. ¿Volverá a la televisión?

– No, no. Pero mira: todavía hay gente que me ve por la calle y me dice que, desde que no estamos Juanito y yo, no ven el Conquistador.

– Se lo ha pasado usted bien en estos 76 años. Me da esa impresión.

– Sí. No me puedo quejar. Yo le he dado mucho al remo y el remo, mucho a mí. He podido sacar adelante a mi familia. Me ha cabreado con todo Cristo, pero no me he pegado con nadie en mi vida. Bueno sí, me pegó uno para salir de clase antes que yo. Fue más listo y era más grande y gordo. Me tenía en el suelo, pero entonces vino un perro y le mordió en el culo, ja, ja.

– Las polémicas y las controversias le ha acompañado a lo largo de su carrera. ¿Se arrepiente de alguna?

– Yo nunca he atacado, siempre he contraatacado. Me han denunciado y he contraatacado. Yo voy de cara. Si veo que tengo razón ya se pueden juntar chinos, rusos y americanos que no me van a callar. Me van a dar de ostias, pero no me van a callar. Por eso he sido el más sancionado. A mí la ACT me ha robado dinero. Y nunca ha tenido un detalle conmigo.