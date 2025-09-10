Tres de los siete jugadores israelíes se dan de baja en el Open de ajedrez de Sestao El club les invitó «en primer lugar a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, a jugar bajo bandera FIDE»

Empezó como una jugada maestra. Pero la celebración del 40º Open Sestao Basque Country-33 Magistral de Euskadi ha generado controversia en las últimas fechas, antes de que se mueva la primera pieza este viernes a las 17.00 horas en el frontón Municipal de Las Llanas, por la presencia de siete jugadores israelíes. Ahora son cuatro, porque tres de ellos se han dado de baja. El pasado domingo, desde la organización del Club Ajedrez Sestao, se condenó en un comunicado el genocidio de Israel en Gaza. Incluso se invitó a los ajedrecistas israelíes «en primer lugar a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, a jugar bajo bandera FIDE». Ante el rechazo de las propuestas, el comité organizador decidió que no habrá banderas de países en las mesas donde se jugarán las partidas. En la instalación «solo ondearán banderas de las comunidades autónomas representadas y una de Palestina como expresión de solidaridad del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao», apuntó el comité organizador.

Ocho grandes maestros

El frontón de Sestao está listo para convertirse durante una semana en un gran tablero internacional de ajedrez. Este torneo espera coger un impulso con el objetivo de convertirse en una de las referencias del calendario nacional, tanto por el nivel y número de jugadores (240, su cupo máximo), como por su dotación económica (20.000 euros). La cifra de ajedrecistas de 33 países y cuatro continentes está por encima de la media en este tipo de competiciones.

La inscripción la encabezan ocho grandes maestros de otros tantos países. Todos ellos con ELO superior a 2.500. El español Eduardo Iturrizaga parte como primer tablero en la nómina de favoritos. También aspiran a la victoria el cubano Carlos Daniel Albornoz, el francés Pierre Laurent-Paoli, el argentino Fernando Peralta, el estadounidense Kirk Ghazarian, el ucraniano Yuri Solodovnichenko, el islandés, campeón nacional, Vignir Vatnar Stefansson y el noruego Simen Agdestein. Este último, siete veces campeón de su país, fue entrenador del número uno del mundo, Magnus Carlsen, y además llegó a ser internacional con la selección de fútbol de Noruega.

Sistema suizo a nueve rondas

La competición se disputa mediante el sistema suizo a nueve rondas y habrá premios para hasta siete tramos de ELO, categoría femenina -10 por ciento de participación- y federados vizcaínos, así como un cheque de 2.800 euros para el ganador absoluto del Open. Tras la jornada de este viernes, el sábado día 13 y el lunes 15 se jugarán dos rondas (10 y 17 horas); el domingo 14 y el jueves 18 las partidas empezarán a las 16 horas; y el martes 16 y el miércoles 17 a las 17 horas. El salto de calidad de esta cuadragésima edición, rodeada de polémica, ha sido posible gracias al respaldo institucional a un torneo con vocación de continuidad y que aspira a ser también un importante escaparate para la promoción turística de la comarca y, especialmente, de Sestao.